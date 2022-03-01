Calibre 50 presenta a su nuevo vocalista tras salida de Edén Muñoz.

Calibre 50 está de manteles largos, pues la agrupación estrena vocalista tras la salida de Edén Muñoz en este martes 1 de marzo del presente año.

¡Calibre 50 celebra 10 años de trayectoria y es el primer grupo en grabar un tema inédito de Joan Sebastian!

A través de una conferencia de prensa, el grupo dio la bienvenida a Tony Elizondo ante los medios de comunicación mexicanos y ante los curiosos por conocer el futuro de Calibre 50.

Se trata de Tony Elizondo, un joven originario de Monterrey que llegó a la conferencia de prensa vestido como un integrante de Calibre 50 y además fue recibido entre aplausos.

El joven declaró que no pudo dormir de la emoción por ser presentado como nuevo vocalista de la agrupación sinaloense.

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Calibre 50 anuncia a su nuevo vocalista en las redes sociales

Tras terminar la conferencia de prensa, Calibre 50 inundó su cuenta de Instagram para dar la bienvenida a Tony Elizondo con mensajes y fotos.

“Comenzamos una nueva etapa en nuestra carrera, le damos la bienvenida a Tony Elizondo”, subraya una leyenda en las redes sociales de la agrupación.

El nuevo vocalista de Calibre 50, quien sustituye a Edén Muñoz, ha dividido la opinión de los amantes del género banda.

Algunos internautas expresaron que hubo mejores audiciones, mientras que otras personas comentaron su entusiasmo por ver a Tony Elizondo liderando Calibre 50.

“El que menos esperábamos”, comentó un caballero en la caja de comentarios, mientras que otro agregó “El bueno era David Castro”.

Recuérdese que la banda Calibre 50 lanzó una convocatoria para sustituir a Edén Muñoz, pero los castings fueron demasiados que se volvió complicada la elección.

“Familia, con estos castings nos damos cuenta que hay mucho talento, la decisión será difícil... agradecemos infinitamente a toda la gente que nos mandó su material”, escribían los miembros de Calibre 50 a finales de febrero en su Instagram.

Por su parte, otros fanáticos han expresado que apoyan a Calibre 50 en todas sus facetas: “Adelante, sin mirar atrás y sin prestarle atención a los comentarios negativos”, escribió el joven César Arias en Instagram.

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