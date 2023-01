Candidata renuncia a Miss Universo de última hora.

Miss Universo, el certamen de belleza más importante a nivel mundial, tendrá lugar el próximo sábado 14 de enero en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial en Nueva Orleans y podrás seguirlo en vivo y en directo a través de nuestra señal de Azteca UNO.

Conoce a Silvia Jim, la mexicana que ganó Miss Universo Indígena 2022.

En vísperas de la competencia de belleza más importante del mundo, una noticia ha sacudido a propios y extraños, pues se dio a conocer la primera baja para la edición 71 de Miss Universo, ¿quién será?

Aunque el evento tendrá lugar en 2023, se premiará a la Miss Universo 2022, ya que el año pasado no hubo competencia, por lo que Harnaaz Sandhu, de la India y actual monarca del certamen cumplirá 13 meses con la corona.

¿Qué naciones vuelven a Miss Universo? Una de las buenas noticias para esta edición de Miss Universo es que naciones como Angola, Belice, Birmania, Indonesia, Kirguistán, Líbano, Malasia, Santa Lucía, Seychelles, Suiza, Trinidad y Tobago y Uruguay volverán después de años de estar ausentes. Además de que marcará el debut de Bután.

¿Qué países decidieron no competir?

Así como han habido altas también hay bajas y países como Dinamarca, Hungría, Irlanda, Israel, Kazajistán, Kenia, Letonia, Marruecos, Rumania y Suecia decidieron no participar en esta edición.

¿Cuál es la participante que causó baja de Miss Universo?

Sin más preámbulo, en las últimas horas trascendió que una de las candidatas a alzarse con la corona “Diamante azul”, la cual cuenta con 993 gemas, 110.083 quilates de zafiro y 48.024 quilates de diamante y cuyo valor estimado es de 5.3 millones de dólares, no participará en la máxima gala de Miss Universo.

La participante que decidió abandonar la competencia es Kate Alexeeva, de Letonia, quien por cuestiones de salud no estará presente en la gala, ya que dio positivo a COVID-19.

“Poco después del Año Nuevo, me diagnosticaron COVID. Surgieron complicaciones. Por el momento, todavía me estoy recuperando. Dicho esto, desafortunadamente, me veo obligada a revocar mi participación en Miss Universo este año. Todavía no puedo creer que esté diciendo esto. Esta decisión se toma porque mi salud y la salud de otras concursantes y sus familias es una prioridad”, explicó en redes sociales.

Por su parte, la directora nacional de Miss Universo Letonia, Inga Raduga, lamentó esta situación, pero le deseó lo mejor para Miss Universo 2023. “Sé lo molesta que estás, pero así es la vida. Espero que brilles y que todos vean tu belleza en Miss Universo 2023”. Hasta el momento se desconoce si entrará otra candidata en su lugar o si definitivamente Letonia quedará fuera de la competencia.