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FOTOS | Esta es la razón por la que el Capi Pérez estuvo en el hospital.

Carlos Pérez, el “Capi”, fue intervenido quirúrgicamente este fin de semana por un padecimiento que pocos conocen, el varicocele.

Por: TV Azteca

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