Luis Miguel debe millonaria suma por una demanda en su contra.

EXCLUSIVA. Luis Miguel enfrenta una gran demanda. ¿Cuál es la razón?

Durante casi 10 años, Luis Miguel y sus abogados han promovido todos los recursos jurídicos posibles para no compensar económicamente a Javier Francisco Guatemala, un trabajador que lo demandó por despido injustificado, luego de haber laborado, según su dicho, por más de 20 años como administrador de su casa de Acapulco, así como de otros asuntos personales.

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El abogado del demandante de Luis Miguel habló al respecto sobre el tema.

"Trabajó más de 20 años y eso hizo que poco a poco esta persona confiará en él y le brindara, incluso, como te dije administrar alguna cuenta bancaria", expresó en exclusiva para Ventaneando.

En una nueva audiencia celebrada hace unos días en Acapulco, la defensa del cantante refrendó su postura: no pagar lo que reclama el demandante y tampoco llegar a un acuerdo.

Se presentó su abogado, desde luego que él, completamente no está obligado a presentarse, pero señalaron una fecha de audiencia donde se va a continuar con el proceso y desde luego que vamos a pedir que, lo que he reiterado, que se presente para que conteste las posiciones que en su momento esta parte les pregunte, le formulen en juicio

El demandante de Luis Miguel no quiere negociar

Hasta este momento, sí, no hay alguna propuesta de nuevo y no hay forma, que por lo regular se estila aquí, que en materia laboral te preguntan: ‘Oiga Licenciado, ¿cuánto quiere tu cliente’, digo no, poco a poco así te van diciendo los abogados

La millonaria suma que debe Luis Miguel

Pero, según el abogado, ¿a cuánto asciende hasta hoy el adeudo de Luis Miguel con su exempleado?

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"Sigue rondando los 11 millones de pesos mexicanos. Me gustaría desde luego que dejen de estar buscando cualquier tipo de estrategia para no hacer frente realmente a una obligación. De la mejor manera, tratar de aterrizar esta problemática que existe, vamos a esperar que el tribunal apegado a derecho acuerde esta situación y permita ya a las partes ofrecer pruebas", cerró.

