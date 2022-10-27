Carlos Rivera le cumple el sueño a una fan con cáncer.

Nuestro querido Carlos Rivera se encuentra viviendo uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su padre José Gonzalo Gilberto Rivera Ramírez a consecuencia de un infarto; sin embargo, el ganador de la tercera generación de La Academia no ha parado de trabajar y hace unos días se presentó en Las Fiestas de Octubre de Guadalajara.

En medio de su apretada agenda, Carlos Rivera se fue a Oaxaca gracias al contacto de Ventaneando, ahí le cumplió el sueño a Gaby, una jovencita de 16 años que padece cáncer desde los 12 y anhelaba conocerlo.

El emotivo encuentro tuvo lugar en la ciudad de Oaxaca donde Carlos Rivera abrazó fuertemente a la pequeña Gaby, quien se mostró muy conmovida con la visita de su ídolo, quien se ha caracterizado por su gran calidad humana.

Ahí, el intérprete de “Que lo nuestro se quede nuestro” y “Solo tú”, le dedicó unas emotivas palabras. “Me alegra mucho que, mira al final de todo, Dios y la vida me trajo aquí a Oaxaca para poder conocerlos”, declaró el ahora esposo de Cynthia Rodríguez.

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El cantante tlaxcalteca interactuó con Gaby, a quien le preguntó cuánto tiempo tenía con cáncer, a lo que ella respondió que 4 años y que el pasado 17 de octubre salió de un internamiento.

Por su parte, Carlos Rivera le pidió que pensara positivo. “Sabes que uno tiene que pensar en la luz que puede venir desde adentro y que eso desaparece todas las cosas malas. La vida creo que depende también de uno mismo como la tomas”, añadió.

¿Qué hizo Carlos Rivera para cumplirle el sueño a su fan? Además de alentarla a seguir luchando y no darse por vencida, Carlos Rivera le cantó a capela “Si te vas”, tema favorito de Gaby, momento que sin duda alguna resultó conmovedor para la pequeña, así como para todos los presentes.

“Es una canción que ayudó mucho cuando la escribí, era como una necesidad de tener esas palabras para motivarme y eso fue bonito cuando me cuentan historias como la tuya”, recalcó. Posteriormente le cantó algunos versos del tema ya mencionado. Con el sentimiento a flor de piel, Carlos Rivera se despidió de Gaby luego de haberle cumplido su sueño de conocerlo.

