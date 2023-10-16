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FOTOS | Carlos Rivera habla por primera vez sobre su paternidad

Carlos Rivera está fascinado con su paternidad, es muy feliz junto a su hijo León, ¡pero confiesa que admira mucho a Cynthia Rodríguez! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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