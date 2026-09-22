¿Quién es Hugo Espinoza? El refuerzo del Equipo Azul que se incorpora a Exatlón México por primera vez

Hoy, 21 de septiembre del 2026, en Exatlón México Décima Temporada, el Equipo Azul recibió la llegada del refuerzo de Hugo Espinoza, un joven atleta de apenas 24 años de Chihuahua, quien se incorpora al reality deportivo por primera vez, siendo un momento importante para todos.

Dentro de su historia deportiva, se destaca por ser un experto en el Parkour, disciplina física que ha practicado desde la preparatoria, contando con 9 años de agilidad, saltos que se encargará de mostrar en cada uno de los circuitos.

¿Quién es el eliminado de Exatlón?

Lamentablemente, el domingo 20 de septiembre en el Duelo de Eliminación la batalla final fue entre Pablo (Equipo Rojo) e Irvin (Equipo Azul), quienes se encargaron de dar lo mejor al enfrentarse y luchas por la permanencia. Sin embargo, Irvin Villatoro tuvo que dejar definitivamente el reality deportivo.

Ante su salida, para tener equipos equilibrados, se anunció la llegada de Hugo Espinoza, quien sorprendió al unirse al equipo, al detallar que formo parte del último casting nacional, logrando incorporarse por sus habilidades y rapidez en Exatlón México.

¿A qué hora se transmite Exatlón en vivo?

El horario de transmisión de Exatlón México, inicia de lunes a viernes de 6:30 pm hasta las 8:30 de la noche, mientras que el domingo el horario es de 6 pm a las 8 pm. Horario en el que podrás ver el programa en Azteca UNO, ya sea en el canal de televisión abierta o en la página web. No olvides que los domingos es el día en el que se hace el Duelo de Eliminación, momento complejo para algunos atletas al luchar por su permanencia.

Por esas razones, no te debes perder las transmisiones en vivo, así podrás ver el desempeño de todos los atletas de alto rendimiento, en especial por la llegada de Hugo Espinoza, quien deberá ponerse al nivel de sus colegas del Equipo Azul para poder superar los complejos circuitos.