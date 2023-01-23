A Carmen Campuzano no le interesa visitar a Andrés García.

Carmen Campuzano confiesa no estar interesada en visitar ni hablarle a su ex Andrés García. Ahora que el actor ha sufrido quebrantos de salud.

"No tengo nada que hacer. Yo tengo mi vida personal ya hecha y él tiene su vida personal hecha. Entonces, tiene quien lo cuide".

Otra de las razones por las que no visitaría a Andrés García para apoyarlo en su rehabilitación de las supuestas adicciones es porque, según dice, los protocolos de apoyo no se pueden ofrecer cuando ha existido un vínculo sentimental.

¿Por qué Carmen Campuzano no podría ayudar a Andrés García?

"Y tampoco podría ayudarlo porque en algún momento tuvo una relación conmigo. Entonces, yo puedo ayudar a gente que no está involucrada de alguna forma o que estuvo involucrada conmigo. Son las normatividades que se manejan dentro del manejo de las adicciones".

Carmen asegura que aún atrapada en las adicciones, ella jamás pensó en el suicidio.

"Yo la verdad nunca pensé en quitarme la vida, pero es un tema también que tiene que ver mucho con la cuestión adictiva y hay muchas personas que sí intentan suicidarse. De alguna forma, inconscientemente es que te estás acabando poco a poco".

¿Está lista Carmen Campuzano para llegar de nuevo al altar?

La modelo confiesa no tener prisa por llegar nuevamente al altar con su actual pareja.

"La verdad es que no tengo ninguna prisa por casarme. Estamos Raúl y yo perfectamente bien y qué les digo, más bien, hay que hacer muchas cosas espectaculares.