Intentan hackear WhatsApp de Carmen Salinas, alerta sobrino de la actriz.

Luego de que Carmen Salinas sufriera un derrame cerebral, la aplicación de WhatsApp en el teléfono de la actriz ha sido blanco de varios intentos de hackeo, así lo informó Gustavo Briones, su sobrino y asistente, con la intención de advertir al público para que no sean víctimas de algún delito.

El sobrino de la actriz hizo énfasis en que podrían intentar extorsionar a los fans de la actriz, pidiéndoles dinero a nombre de ella o la familia.

“Respecto al WhatsApp de mi tía, ahorita me lo intentaron hackear. Me llegaron ahorita mensajes de que están intentando hackear el WhatsApp de mi tía. Me dijeron que ingresara unos códigos, obvio no los metí”, dijo el también asistente de la histriona para los medios de comunicación.

Gustavo Briones señaló que no pedirán ningún tipo de donativo para que Carmen Salinas reciba atención médica, ya que tienen todos los gastos cubiertos, al menos hasta el momento.

¿Quién busca hackear el WhatsApp de Carmen Salinas?

El sobrino de Carmen Salinas dijo que no tiene ni idea quién busca hackear el WhatsApp de Carmen Salinas, ni específicamente con qué intenciones.

“No sé quién lo esté haciendo, ahorita está de moda hackear y piden dinero a nombre en WhatsApp”, explicó Gustavo Briones.

