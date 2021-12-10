¿Cuál es la conexión que existe entre Carmen Salinas y Jenni Rivera?

Carmen Salinas y Jenni Rivera tienen una impresionante conexión, pues la legendaria actriz murió a consecuencia de una hemorragia cerebral y 'La Diva del Banda' en un trágico accidente aéreo, ambas el mismo día de diferente año: un 9 de diciembre.

Poco después de que se viralizara el deceso de 'La Corcholata' en redes sociales en la madrugada de este viernes, los internautas comenzaron a relacionar a la famosa originaria de Coahuila con la cantante.

Muchos se preguntaban la razón, así que algunos internautas recordaron que ambas celebridades fallecieron el mismo día, por lo que de inmediato las relacionaron como una triste y trágica conexión.

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Carmen Salinas perdió la vida este 9 de diciembre de 2021

Carmen Salinas Lozano perdió la vida este jueves 9 de diciembre en el hospital en donde permanecía internada desde la madrugada del pasado jueves 11 de noviembre, tras sufrir una hemorragia cerebral en su hogar.

Tras tres semanas en coma natural, la actriz ya no volvió a reaccionar más y finalmente perdió signos vitales. La noticia fue dada a conocer por el productor Juan Osorio en sus redes sociales, luego la familia emitió el comunicado oficial del deceso de la legendaria actriz.

“Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros en el mundo entero. Con profundo dolor, hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas ha fallecido el día de hoy 9 de diciembre del 2021”, informó la familia de la también política.

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