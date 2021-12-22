Luego de haber finalizado el novenario en memoria de la querida Carmen Salinas, este martes el párroco José de Jesús Aguilar ofreció una misa por su eterno descanso y recordó varios pasajes de su vida.

Fue una mujer muy bendecida, no solo por el cariño de sus familiares o compañeros, sino de miles de personas, y eso no lo puede tener cualquiera

Un momento muy emotivo fue cuando se escucharon los acordes del tema que compuso su hijo Pedro Plascencia para la telenovela Cuna de Lobos.

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Familiares están listos para despedirse de las cenizas de Carmen Salinas

Al finalizar la misa, el padre bendijo las cenizas que permanecerán unos días más en la casa de la actriz, según confirmó su hija María Eugenia.

“Ahorita la vamos a tener unos días más, pero el domingo la llevaremos a la cripta familiar para que esté descansando con mi hermanito, mi tío Chato y todos los familiares que están ahí", subrayó la hija de la actriz.

Y compartió que por respeto a estos momentos de duelo, no ha querido ver ninguna situación que tenga que ver con el testamento ni con los bienes que dejó.

"Yo no he pensado todavía en ver esas cosas, porque hemos estado con el respeto del novenario. Ahora sí que todo vendrá con calma", dijo María Eugenia.

Es terrible estar pensando desde el principio en esas cosas. Entre nosotros todo está arreglado y se verá con el tiempo. Ahorita no hay ninguna prisa, la verdad. Sí dejó testamento, pero más adelante se verá eso

Esta será la primera Navidad sin su presencia, pero para honrar su memoria se reunirán en el lugar donde lo hacían como cuando ella estaba.

"En la casa de mi mamá, ahí vamos a estar todos porque así lo hubiera querido ella; como siempre lo hacíamos. Ahí estaremos", expresó.

Estas son las películas que Carmen Salinas grabó antes de su fallecimiento

Por su parte, su sobrino Gustavo Briones habló de los proyectos listos que dejó la actriz, sin que aún haya una fecha para salir a la luz.

Ya hay una fecha para el estreno de la película con Eugenio Derbez, que todavía no la puedo decir yo, él lo tiene que decir. Hay dos películas más, una que grabó en Bolivia y una más… son tres proyectos de películas que dejó

Al finalizar, la prensa fue invitada a La Casita de Las Sopas para celebrar las fechas navideñas, como tradicionalmente lo hacía la actriz año con año, pues era muy querida por los medios de comunicación.

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