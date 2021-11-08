¿Cómo reaccionó el ‘hijo’ de Octavio Ocaña a la muerte del actor?

Nerea Godínez habló EN EXCLUSIVA de su relación con Octavio Ocaña.

Nerea Godínez, prometida de Octavio Ocaña, reacciona a la serie de videos que se han filtrado en redes sociales para exhibir el estilo de vida que el actor mantenía en privado.

Todo mundo pasó por algo así en algún momento; él tenía 22 años, era un niño que estaba en la edad de experimentar y descubrir. Yo llegué a su vida para decirle: ‘¿Vas a entrarle a la familia o no?’ Y le entró

Él ya era hogareño cien por ciento, si salía era conmigo, de vez en cuando salía con sus amigos, pero prácticamente estábamos juntos 24/7. Él iba conmigo a trabajar o yo me iba con él a trabajar, pero todo el tiempo estábamos juntos

La joven también se defiende de las críticas que ha recibido porque no ha mostrado dolor ante la trágica muerte de su pareja.

Es un dolor aunque no me vean sufrir. Lo estoy diciendo porque es con lo que me están atacando. No porque no me vean llorar significa que no me está matando por dentro

Estaba chiquito, tenía 22 años, luego me decía que yo era una asalta cunas. Al final, parecíamos de la misma edad porque los dos estábamos chavos

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Hijo de Nerea Godínez se entera del fallecimiento de Octavio Ocaña

Nerea Godínez, novia del fallecido actor mexicano, también confesó que su bebé ya se enteró sobre la muerte del actor.

Mi hijo ya sabe, no hay forma de que no se entere. El día que yo me enteré, él estaba conmigo y medio escuchó. Yo intenté distraerlo, pero al final ya sabía

Mi hijo está más tranquilo porque incluso estaba enojado, mencionaban el nombre de Octavio y se enojaba, me decía: ‘No quiero escuchar el nombre de Octavio, no hablen de Octavio’. Ya se habló con él y ya está más tranquilo

Nerea estuvo presente al lado de sus suegros y cuñadas Ana Leticia y Bertha Ocaña en la marcha pacífica que se realizó este domingo en memoria del actor en la Ciudad de México.

"Me quedo con todo el amor, siempre tuvimos una conexión única. Para mí es una pérdida irreparable, a mí me dejan destrozada por completo; sin embargo siempre lo voy a recordar y yo voy a estar al frente tratando de que se haga justicia", expresó Bertha Ocaña.

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