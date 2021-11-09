Paulina Rubio abre su corazón para hablar de sus complicadas relaciones.

EXCLUSIVA. ¡Paulina Rubio y su gran regreso a la Ciudad de México!

Paulina Rubio sostuvo una plática exclusiva con nuestra querida Pati Chapoy en Ventaneando, donde confesó que regresó a los escenarios con la canción Yo Soy.

Mi último concierto fue el 10 de marzo de 2019 cuando canté en Auditorio Nacional, esa vez fue la última que canté en el escenario

Sin embargo, La Chica Dorada sabe que su éxito se debe al apoyo de toda su familia.

No lo podría lograr sin mi mamá y sin el seno familiar que ella me dio. Sí somos mamás trabajadoras; tenemos que chambear y dejar a los niños con la mamá, el abuelo o con el padre, pero mis hijos entienden muy bien el valor de tener a su madre y a la abuela que tienen

Mis hijos son mi prioridad, saben que cuando no estoy trabajando, voy por ellos a la escuela, me despierto a las 7 de la mañana para llevarlos, después los llevo a karate, hacemos tiendas de campaña o picnics. Lo disfruto tanto que no lo cambiaría por nada

La artista de 50 años también asegura que se siente empoderada con el amor de sus hijos y de sus fans.

Cuando tengo el amor del público en un concierto me siento poderosísima y cuando tengo a mis hijos el Día de la Madre siento que mi poder es infinito

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Paulina Rubio revela si está lista para darse una nueva oportunidad en el amor

Tras su tormentosa separación de Nicolás Vallejo Nágera, Paulina Rubio sostiene que no tiene prisa en el amor.

No tengo prisa, estoy tan bien en mi piel en este momento. Estoy bien con mis hijos porque son acción y aventura; necesitan mucho de mí, entonces no me quiero distraer en este momento

La intérprete de El último adiós confesó que su relación con Colate fue “tóxica” y decidió terminarla.

Fue algo inevitable, yo prefería no estar con él a tener algo tan tóxico, sobre todo porque sentía que no era necesario. Yo por amor fui muy confiada. En ese momento, mi mamá me decía: ‘tienes que hacer las cosas más organizadas’. Después aprendí de todo eso

Por amor uno hace muchas cosas que no haría normalmente… No le tengo miedo a las caídas, yo sé que para ganar hay que caerse

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