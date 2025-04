Cazzu lanzó el tema “Que Disparen”, ¿es otra indirecta para Christian Nodal?

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, anda en plan grande pues el pasado 24 de abril lanzó su disco “Latinaje”, el cual mezcla diferentes sonidos y géneros, alejándose un poco del trap con el que comenzó su carrera.

En este nuevo material discográfico podemos ver a una Cazzu más conectada con sus raíces, con sus sentimientos y con diversos géneros latinos como el mariachi, la banda y la balada, algo que sin duda refleja un gran progreso en su carrera.

Te puede interesar: Cazzu revela que estuvo cerca de no sacar “La Cueva” por miedo a Christian Nodal

Programa 29 de octubre de 2024 | Cazzu habla sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar [VIDEO] El programa “Sala de Guerra” de Mónica Garza fue premiado en Colombia y estuvimos ahí. La periodista dijo sentirse muy embocinada por recibir tan importante reconocimiento.

¿Qué es “Latinaje”? “Latinaje” es el nuevo material discográfico de Cazzu, está compuesto por 14 temas, los cuales van desde la balada, el reguetón, el mariachi y la banda. Los temas que integran esta nueva producción musical son:





Colpa

Mala Suerte

Me Tocó Perder

Dolce

La Cueva

Ódiame

Pobrecito Mi Patrón

Con Otra

Engreído

Que disparen

Inti

Ahora

Una Loca Enamorada

Menú De Degustación

¿Es un disco con dedicatoria para Nodal?

Cabe mencionar que Cazzu no solo usó este disco para sacar los sentimientos que tenía guardados tras su ruptura con Christian Nodal, sino que también lo convirtió en un arma para defenderse las constante críticas que ha recibido.

¿”Que Disparen” es una respuesta a las críticas?

Con este tema Cazzu reafirma que es una de las grandes exponentes del trap latino, pero también le hace frente a los ataques mediáticos de los que ha sido víctima en los últimos meses.

¿Qué dice la letra?

(Que disparen)

(Que me tiren)

(Que lo intenten)

(Que me miren)

(Que disparen)

(Que me tiren)

(Que lo intenten)

(Que me miren)

No sé por qué quieren hacerme daño

Les molesta verme de pie

Resistiendo tantos engaños

Y aunque quieran verme caer

No tienen el poder

Yo, solita, me voy, me voy a proteger

Si hay algo que aprendí en esta vida, fue saberme defender

Que disparen

Que me tiren

Que lo intenten

Que me miren a los ojos

De desearme tanto mal

El veneno los está volviendo locos

Tratan de hacerme sufrir

Y por la herida sangrar, y no podrán

(Que disparen)

(Que me tiren)

(Que lo intenten)

(Que me miren)

(Que disparen)

(Que me tiren)

(Que lo intenten)

(Que me miren)

Magia negra y brujería, y yo nunca me moría, mejor carga tu pistola

Mírame bien a la cara, no des vuelta la mirada, que la vida es una sola

Estás viendo una mujer valiente, bien del alma y de la mente

Trabajando limpio y consistente, lo que tengo, lo gané

Que disparen

Que me tiren

Que lo intenten

Que me miren a los ojos

De desearme tanto mal

El veneno los está volviendo locos

Tratan de hacerme sufrir

Y por la herida sangrar, y no podrán

Que disparen, que me tiren, que se mueran de envidia

Ay, que se mueran de envidia

Que se retuerzan, que me miren y se mueran de envidia, oh

Que se ahoguen en veneno, que se mueran de envidia

Que disparen

Que me tiren

Que lo intenten

Que me miren a los ojos, ay, a los ojos

De desearme tanto mal

El veneno los está volviendo locos

Los vuelve locos

Tratan de hacerme sufrir

Y por la herida sangrar, y no podrán.

Te puede interesar: ¿Cuál es la mejor canción de “Latinaje”, nuevo disco de Cazzu? Fans lo revelan

¿Cómo reaccionaron las redes a “Latinaje”?

“Latinaje” tuvo un buen recibimiento entre sus fans, pues muchos celebraron que experimentara y probara con otros géneros, incluso hubo quienes aseguraron que este disco estaría inspirado en su rompimiento con Nodal.

“Cazzu le dijo PELOTUDO a Nodal en todos los idiomas. #Latinaje”, “Por favor, lo que rompió Cazzu con Latinaje es una locura, acabo de escuchar todas las canciones. Nodal jamás podrá, hasta en un corrido devoró”, “A mí no me gustaba Cazzu, pero después de este disco, ufff que talento”, “Cazzu, tienes un don, que manera de interpretar” y “Nos urge concierto”.