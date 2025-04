Cazzu sorprende al revelar lo que lleva en su cartera

Cazzu es una de las cantantes más queridas de los últimos tiempos y no es para menos, pues se ganó el agrado del público con talento, carisma y sobre todo por su rivalidad con Ángela Aguilar, quien habría sido la tercera en discordia en su relación con Christian Nodal.

Recientemente, la ‘Nena Trampa’ charló en exclusiva con la prestigiosa revista Vogue, donde la cantante habló un poco de su vida, de su música y de paso mostró los artículos que lleva en su cartera todos los días para hacer su vida más fácil y glamorosa.

¿Cazzu es amante de los bolsos?

La trapera argentina dijo que antes era amante de los bolsos pequeños y que anteriormente se quejaba de que su mamá llevaba unos bolsos muy grandes y pesados. Sin embargo, ahora que es madre entiende que son sumamente necesarios y se han vuelto sus favoritos.

Para ella el modelo más funcional es el Book Tote; por ello, lo lleva a todos lados, incluso la combina con la pañalera de su bebé. Este tipo de bolsos son de su agrado por lo funcionales que resultan y lo espaciosos que son, pues le permiten llevar todas las cosas que sabe que usará en algún momento.

“La cartera de mi mamá es increíble, me quejé tanto que terminé siendo la misma persona. Ya veo a mi hija [en un futuro] quejándose de mi cartera y después teniendo la misma cartera”, confesó Cazzu.

¿Qué es lo que Cazzu lleva en su cartera? La cantante argentina mostró que lleva unos zapatos de tango para ensayar en un proyecto en el que está trabajando, un libro de literatura que encontró en la biblioteca de su abuela, su celular, una cámara, tapones de oídos, gotas para los ojos, un ventilador portátil y una manzana.

De igual forma, lleva dos rubores, cada uno de una marca diferente, un perfume, un bálsamo de labios y una mariposa para sujetarse el cabello.

“Suelo tener muchos libros porque descomprimo uno, por ahí leo uno muy dramático que necesito descomprimir y tengo que agarrar otro. Y ahora estoy leyendo tres libros en simultáneo. Estoy leyendo ‘La Interpretación De Los Sueños’ de Sigmund Freud, que es un libro muy complicado de leer y la verdad que cada vez que lo agarro leo una sola carilla y como que siento que me explota la cabeza. Entonces voy a, no sé, a la novela que estoy leyendo, que es ‘Desayuno En Tiffany’ de Truman Capote, pero como es una novela es como que descomprimís y te vas hacia otro lugar. Y este es como más un libro como si fuese para aprender, ¿no? Más didáctico, así que me gusta leer”, dijo Cazzu.

¿Cazzu carga regalitos que sus fans le han hecho?

Cazzu también reveló que en su bolso abundan los regalos que sus fans le dan para Inti: “Traigo un regalito muy lindo que me hicieron mis fans. Ahora me regalan muchos muñequitos y peluches para mi bebé y a ella le encanta todo. Quiero que todos mis fans que me hayan regalado algo para mi bebé sepan que ella juega absolutamente con todo, como que en ese momento se convierte en su juguete favorito”.