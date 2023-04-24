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FOTOS | Cazzu compartió su primera foto junto a Nodal y su vientre de embarazo.

¡Foto familiar! La rapera Cazuu compartió su primera foto junto al padre de su bebé, Christian Nodal, tocando su vientre de embarazo. Te mostramos las imágenes.

Por: Ana Patricia Pérez

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Nodal y Cazzu con los lideres.jpg
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Nodal y Cazzu con lentes.jpg
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Nodal y Cazzu con de rojo sala.jpg
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