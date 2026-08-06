MasterChef 24/7: TRUCOS para desinfectar las miserables de tu cocina antes de hacer postres

A lo largo de la competencia de MasterChef 24/7 , los cocineros conocieron varios utensilios de cocina de los que ni siquiera habían oído hablar o los conocían de otra manera: tal es el caso de la miserable, esa espátula flexible tan útil sobre todo en repostería ... ¿pero cómo limpiar y desinfectar este utensilio de forma efectiva?

¿Cómo evitar el moho, las bacterias y la acumulación de olores en las miserables?

La "miserable", esa espátula que se llama así por su capacidad de recoger hasta la última gota o rastro de mezcla de un recipiente sin desperdiciar ni rayar las superficies, se convirtió en todo un referente de la cocina porque también nos permite mover la mezcla en el bowl de la batidora de manera uniforme sin dejar grumos en las orillas.

Sin embargo, la mayoría de las miserables son desmontables (es decir, la cabeza es de silicón mientras que el mango es de madera o plástico) y esto puede significar un problema en materia sanitaria ya que es muy fácil que en los pliegues se desarrollen mohos, bacterias e incluso malos olores por la acumulación de agua.

Si quieres limpiar y desinfectar de forma efectiva tus miserables para cocinar sin culpa, acá te pasamos unos tips de oro para lograrlo como los expertos de MasterChef 24/7:

EL DESMONTAJE

Si tu miserable es desmontable, separa la cabeza de la espátula del mango. El punto donde se unen es donde más se acumula humedad, grasa y bacterias... ¡es más fácil si tu miserable es de una sola pieza!

Una vez separada tu miserable, lava tanto el mango como la cabeza con agua tibia y tu jabón preferido para eliminar todos los residuos visibles de alimentos.

DESINFECCIÓN

Una vez que tu miserable ya no tiene restos de comida, es hora de desinfectarla a conciencia con los siguientes métodos:

Si tu espátula es de UNA SOLA PIEZA, sumérgela de 3 a 5 minutos en agua hirviendo; en caso de que sea desmontable, este paso aplica sólo con la cabeza de silicón.

Para el caso de mangos de plástico, prepara una mezcla de agua fría con gotitas desinfectantes de grado alimenticio o cloro líquido (en el caso del cloro, se recomienda una cucharadita por cada litro de agua) y sumérgelos de dos a tres minutos. Para la madera, se recomienda frotarla con un paño limpio remojado con el agua clorada sin mojarla por completo.

I

SECADO COMPLETO:

Si usaste el método del agua con cloro o gotas desinfectantes, enjuaga muy bien sobre todo las partes con silicón y, posteriormente, seca todo muy bien con una toalla de papel o paño limpio y déjalas al aire libre en una superficie limpia hasta que estén completamente secas... ¡No ensambles mientras esté húmedo porque esto promueve la aparición de moho!

TIP EXTRA: ¿EL SILICÓN ABSORBIÓ OLORES O SE MANCHÓ?

Si el silicón absorbió olores fuertes (como ajo o cebolla) o se manchó con condimentos, haz una pasta con bicarbonato de sodio y unas gotas de agua, frótala sobre el silicón, déjala actuar por 15 minutos y lava normalmente.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?