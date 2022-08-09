Cazzu comparte VIDEO que deja sin palabras a Christian Nodal.

Julieta Emilia Cazzuchello, mejor conocida como Cazzu, se ha convertido en unas de las cantantes más mediáticas del momento gracias a su talento y a la relación que sostiene con Christian Nodal, misma que no ha sido confirmada ni desmentida por ninguno de los dos.

Cazzu estrenó nuevo tema y video musical; sin embargo, sorprendió a propios y a extraños, incluso al mismo Nodal ya que luce más sensual que nunca, y es con este nuevo video con el que dejó en claro por qué el intérprete de “Vivo en el 6” cayó rendido a sus pies.

En el nuevo video Cazzu luce más sensual que nunca y vaya que nos tiene acostumbrados a lucir entallados atuendos y algo escasos de tela, pero en esta ocasión la guapa cantante argentina dejó a todos con el ojo cuadrado al portar únicamente cadenas.

El video con el que dejó a todos perplejos es el del tema “Peli-culeo”, donde aparece bailando frente a un tubo con cadenas en su cuerpo y portando un vestuario tejido con aros metálicos que la hacen ver muy sensual, sobre todo al realizar candentes movimientos que nos demuestran por qué Christian Nodal está tan enamorado de la cantante argentina.

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¿Cómo marcha el noviazgo de Cazzu y Nodal? Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido el romance; sin embargo, los hechos hablan por sí solos y en más de una ocasión han sido captados dándose muestras de cariño, desde tomados de la mano hasta besándose, incluso, Christian Nodal apareció en un video diciéndole “te amo”.

Su más reciente aparición en público fue durante el concierto que los reguetoneros Wisin y Yandel ofrecieron en la ciudad de Guatemala, donde ambos bailaron y disfrutaron de una grandiosa velada llena de música.

Además de sus apariciones en público, se dice que el sonorense y la argentina estarían Guatemala planeando su boda ya que este país es especial para ellos porque aquí comenzó su historia de amor, sin mencionar que habrían estado buscando casa en Argentina.

