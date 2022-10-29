CDMX: Hombre apuñala a su novia por no pagar la renta.

Existen relaciones tóxicas y algunas que superan cualquier expectativa, aunque para mal, por ejemplo, lo sucedido con un joven que apuñaló en siete ocasiones a su novia por no pagar la renta del lugar donde ambos vivían en la alcaldía Álvaro Obregón.

Se sabe que el responsable intentó huir tras lesionar a su pareja; sin embargo, el coordinador de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito de Benito Juárez, César Barrientos, detalló que el sujeto fue detenido.

“Ya fue presentado ante la fiscalía de la Ciudad de México", escribió en sus redes sociales. El hombre fue puesto a disposición en la Fiscalía de la Ciudad de México.

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Mientras que la mujer fue trasladada al hospital, así lo informó el periodista Carlos Jiménez. En redes sociales circulan imágenes donde se ve a la mujer vistiendo una prenda de color blanca llena de sangre en el área del pecho y cuello.

INTENTÓ MATAR a SU NOVIA… XQ NO LE DIO PARA LA RENTA

Johar Lora

Peleó y le clavó 7 veces un cuchillo, en una casa de @AlcaldiaAO

Así la dejó

Según él, se molesto xq no le prestó $

Agentes de @SSC_CDMX @BlindarBJ y #BlindarAO lo ubicaron en @BJAlcaldia intentando huir.

Así acabó. pic.twitter.com/4zJ82by7BO — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 28, 2022

¿Qué pasa cuándo alguien recibe una puñalada? Las puñaladas son lesiones que pueden ser graves o leves y se ocasionan con objetos punzo cortantes que suelen atravesar la piel de las personas. Al momento de recibir una puñalada leve la piel intenta cerrarse sin importar que el objeto esté dentro del cuerpo.

Pero cuando se trata de heridas fuertes, la piel demora mucho en cerrarse, sin contar que el sangrado suele ser considerable y en ocasiones suele convertirse en una hemorragia.