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FOTOS | Un bebé exatlónico más, ¡Cecy Wushu está embarazada!

La familia de Exatlón crece, ¡viene otro bebé colosal! Nuestra querida Wushu está embarazada, te contamos los detalles.

Por: Tv Azteca

Wushu y su pareja en la nieve.jpg
Wushu y su pareja sonriendo.jpg
Wushu y su pareja combinados.jpg
Wushu y su pareja.jpg
Wushu y su pareja felices.jpg
Wushu y su pareja abrazados.jpg
Wushu selfie.jpg
Wushu selfie linda.jpg
Wushu sera mama.jpg
Wushu selfie con su pareja.jpg
Wushu gym.jpg
Wushu selfie con su novio.jpg
Wushu foto en espejo.jpg
Wushu fit.jpg
Wushu feliz con su pareja.jpg
Wushu entrenando.jpg
Wushu esquiando con su pareja.jpg
Wushu en la playa.jpg
Wushu en bikini.jpg
Wushu en el estadio.jpg
Wushu elegantes.jpg
Wushu embarazo.jpg
Wushu embarazada.jpg
Wushu cumpleaños.jpg
Wushu de perfil.jpg
Wushu con lentes negros.jpg
Wushu con sombrero.jpg
Wushu con lentes.jpg
Wushu con gorrito.jpg
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