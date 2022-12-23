Ricardo Salinas Pliego regala un millón de pesos en redes sociales.

A lo largo de su carrera, Ricardo Salinas Pliego se ha convertido en uno de los empresarios más importantes de México, pues siempre tiene un compromiso social con los mexicanos.

Señoras y señores... a partir de hoy iniciaré con el reparto del 1,000,000 de pesos que prometí en mi cumpleaños.



10 días de regalar $100,000 pesos a una persona.



En este hilo va el primer ganador y las reglas que tiene que cumplir, pongan atención que van los primero $100,000. — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 15, 2022

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Hace unos días, el presidente de TV Azteca anunció por medio de sus redes sociales que iba a regalar un millón de pesos, 100 mil cada día.

La noticia fue dada a conocer el pasado 20 de octubre por medio de las redes sociales de Ricardo Salinas Pliego, donde se compartió la dinámica que se tenía que seguir para ser uno de los ganadores.

El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego sigue trabajando en pro de los mexicanos. Conoce los detalles

Para ello, los participantes tenían que contestar tres preguntas sobre el documental del empresario, mismo que se estrenó el pasado 19 de octubre, dar RT a la publicación donde se daban a conocer las reglas del concurso, tener cuenta en Banco Azteca, descargar la aplicación de Baz y pagar un servicio por medio de la App.

Ricardo Salinas Pliego cumple su promesa

Luego de varios días de haber realizado su publicación por medio de las redes sociales, Ricardo Salinas Pliego cumplió su promesa.

Señoras y señores... a partir de hoy iniciaré con el reparto de 1,000,000 de pesos que prometí en mi cumpleaños. 10 días de regalar $100,000 pesos a una persona. En este hilo va el primer ganador y las reglas que tiene que cumplir, pongan atención que van los primeros $100,000

Por medio de redes sociales, los ganadores comenzaron a responder a los anuncios del empresario al ya saberse ganadores de 100 mil pesos.

Ok Adriana!!!



Siendo las 11:26 pm en CDMX usted se acaba de ganar $100,000 pesos la va a contactar el equipo de @JavierFerrerBGS que es @AuditoriaGS para los pormenores y que me diga que va a hacer con sus $100,000 pesos, de preferencia algo aspiracionista 😎 https://t.co/mvhIgQ7CDZ — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 16, 2022

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