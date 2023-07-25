Hace 30 años, Ricardo Salinas Pliego tomó una de las decisiones más importantes de su vida, al momento de apostar por la creación de TV Azteca. Con el paso del tiempo, el Presidente de Grupo Salinas se ha convertido en uno de los empresarios más exitosos y reconocidos, tanto de México como de América Latina.

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Celebramos el 30 aniversario de TV Azteca.

La televisora cumple 30 años de existencia, el próximo 2 de agosto, por lo que Ricardo Salinas Pliego, ha anunciado que va a compartir parte de su fortuna con los televidentes, que podrán llevarse millones de pesos en autos último modelo y una mansión de lujo en la ciudad de elección del ganador o ganadora: “Tienen hasta 20 millones para gastarse en la casa, tampoco se pasen”.

El anuncio lo hizo por medio de su cuenta de Twitter, donde el empresario, sorprendió a todos con esta increíble noticia.

¿Qué creen? Resulta que Televisión Azteca cumple 30 años de existencia. Como parte de nuestras celebraciones, se me ocurrió que vamos a dar una casa, una mega casa y para que no batallen, el ganador o la ganadora, va a escoger en qué ciudad quiere que se la entreguemos. También unos súper automóviles y otras cosas.

¿Cómo registrarse y participar?

Para poder ser parte de esta gran celebración, en donde Ricardo Salinas Pliego consentirá a los televidentes, seguidores y “villamelones”, solo tienen que registrarse en GanaConElTíoRichie.com.

De igual forma, es importante que las personas que vayan a participar, revisen de forma detallada los términos y condiciones de la dinámica en la siguiente liga.

Ya me canse de ver tanto cabrøn #Gobiernicola inepto enriquecerse y enriquecer a sus hijos de la noche a la mañana, estoy enfadado de ver qué tengan jodido a México. Por eso YO voy a hacer millonarios a algunos de mis seguidores y televidentes de @Azteca, celebremos el… pic.twitter.com/ceXVzSorop — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 19, 2023

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Benjamin Salinas se suma a los festejos.

Sin duda, la celebración por los 30 años de TV Azteca va a ser en grande, por lo que se ha sumado Benjamín Salinas, Director general de TV Azteca, quien por medio de sus redes sociales ha informado que puedes ganar seis millones de pesos que incluyen, guardaditos de Banco Azteca, línea blanca de Elektra, motos Italika y pantallas para ver TV Azteca.

En el formulario deberás poner todos tus datos personales, desde el nombre, género y fecha de nacimiento, hasta cuál es tu canal favorito de TV Azteca y por qué deberías ganador o ganadora.

No te pierdas la oportunidad de ser recompensado por ser fiel a nuestra casa, TV Azteca.

Para poder ganar solo tienen que registrarse y responder las preguntas que aparecen entrando a GanaConElTíoRichie.com.