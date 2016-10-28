Especial de Celia Cruz 1a parte

¿Qué fue la reencarnación de una de sus primas? ¿Que cuando cantaba canciones de cuna a sus hermanos, su voz hipnotizaba al barrio habanero de Santos Suárez? ¿Es verdad que su padre se oponía a que fuera cantante? ¿Quiénes fueron los primeros cómplices que alentaron su vocación musical? y ¿Es cierto que los integrantes de la "Sonora Matancera" la repudiaron al principio?

Todas estas interrogantes serán respondidas en "Celia Cruz, la voz que fascinó al mundo", un programa dedicado a quien es considerada hoy en día la artista cubana más universal, desde sus azarosos inicios en su isla natal hasta su consagración, primero en México y luego en Nueva York, al lado de Fania All Stars, otra de las instituciones que fueron piedra de toque en su vida.

Sigue Celia: La voz que fascinó al mundo, este sábado 29 de octubre a las 10 pm por Azteca 13.