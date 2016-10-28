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Especial de Celia Cruz 1a parte

“Celia Cruz, la voz que fascinó al mundo”, sábado 29 de octubre a las 10 pm por Azteca 13

Especial de Celia Cruz

Escrito por: Azteca

¿Qué fue la reencarnación de una de sus primas? ¿Que cuando cantaba canciones de cuna a sus hermanos, su voz hipnotizaba al barrio habanero de Santos Suárez? ¿Es verdad que su padre se oponía a que fuera cantante? ¿Quiénes fueron los primeros cómplices que alentaron su vocación musical? y ¿Es cierto que los integrantes de la "Sonora Matancera" la repudiaron al principio? 

Especial de Celia Cruz

             

Todas estas interrogantes serán respondidas en "Celia Cruz, la voz que fascinó al mundo", un programa dedicado a quien es considerada hoy en día la artista cubana más universal, desde sus azarosos inicios en su isla natal hasta su consagración, primero en México y luego en Nueva York, al lado de Fania All Stars, otra de las instituciones que fueron piedra de toque en su vida.

         

Sigue Celia: La voz que fascinó al mundo, este sábado 29 de octubre a las 10 pm por Azteca 13.

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