Qué hacer con las jergas viejas: 5 ideas para reciclarlas

En los hogares de México, las jergas viejas pueden ser una de las herramientas presentes para el uso diario y, debido al contacto con químicos, terminan por deshilacharse, adelgazarse o perder su capacidad de absorción original.

Al estar fabricadas con un tejido de algodón entrelazado muy grueso y resistente, tirarlas a la basura de inmediato es un desperdicio textil que podemos evitar fácilmente.

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¿Qué hacer con las jergas viejas?

El reciclaje y upcycling de estas piezas viejas permite aprovechar la nobleza de su trama rugosa para resolver necesidades prácticas en otras áreas del hogar o del cuidado de nuestras mascotas.

Para darles una segunda vida de forma higiénica, el único requisito indispensable es lavarlas y desinfectarlas a fondo previamente con agua caliente, cloro o vinagre blanco, dejándolas secar por completo bajo el sol.

Una vez limpias, su textura rústica y su gran durabilidad las convierten en un material excelente para manualidades utilitarias y ecológicas.

Estas son las mejores ideas para reciclar trapos y jergas viejas|Pinterest

5 ideas para reciclar las jergas viejas de tu casa

Protectores acolchados para las patas de los muebles

Cortar la jerga en pequeños círculos o cuadrados y pegarlos debajo de las patas de sillas y mesas evita que rayen tus pisos de madera o azulejo.

Tapetes olfativos de estimulación para mascotas

Corta la jerga limpia en tiras alargadas y anúdalas firmemente sobre una rejilla plástica flexible para crear un tapete denso de tela.

Recicla tus jergas viejas y crea nuevos utensilios para tu hogar|Pinterest

Paños de uso rudo para mantenimiento del auto

La trama gruesa de las jergas viejas es ideal para limpiar zonas grasosas del motor, revisar los niveles de aceite o frotar las llantas sin temor a arruinar paños de microfibra nuevos.

Cojines o camas económicas para refugios de animales

Al coser dos o tres jergas viejas por los bordes y rellenar el interior con retazos de ropa suave que ya no uses, obtienes una colchoneta mullida.

Filtros de retención para macetas de jardín

Colocar un pedazo de jerga vieja en el fondo de las macetas, justo encima del agujero de drenaje, antes de verter la tierra, permite que el exceso de agua fluya libremente para evitar que las raíces se pudran.

