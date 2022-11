De esta manera exponen infidelidad del piloto Checo Pérez.

La polémica entre Checo Pérez y Max Verstappen continúa dando de qué hablar, aunque ahora parece estar escalando a niveles inimaginables.

Y es que, luego del escándalo en el Gran Premio de Brasil, donde Max Verstappen se negó a dejar pasar a Checo Pérez, llegan nuevos dimes y diretes.

Sophie Kumpen, mamá de Max, se suma a la controversia tras viralizarse el comentario que realizó en Instagram, asegurando que el mexicano engañó a su esposa.

“Y luego en la noche engañó a su esposa”, habría escrito Sophie, debajo de una publicación donde señalaban a Checo de afectar a Max en el Gran Premio de Mónaco.

Recordemos que en el Gran Premio de Mónaco, el piloto mexicano sumó otra controversia a su carrera, luego de difundirse algunas imágenes enfiestado y muy bien acompañado.

Checo Pérez enciende las alarmas de nueva cuenta

En su momento y ante los ataques en las redes sociales, Checo Pérez ofreció un comunicado a través de sus redes sociales, desmintiendo las acusaciones en su contra.

“Para los que preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Y para los que solo quieren hacernos daño, les deseo lo mejor. Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto”, escribió en Instagram, desmintiendo la separación de su esposa Carola Martínez.

La supuesta infidelidad de Checo vuelve a salir a la luz de nueva cuenta, luego de las publicaciones de los medios Autoblog de Países Bajos y Autosports de Rusia.

Los mencionados medios dieron a conocer el comentario de la madre de Max, quien habría confirmado el supuesto engaño del piloto a su esposa. Hasta el momento, el mexicano no ha hablado de lo sucedido.

