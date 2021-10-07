Chef Betty elogia a todos los participantes de MasterChef Celebrity.

La Chef Betty describió lo que representa ser juez ante celebridades.

La chef Betty, juez de MasterChef Celebrity, estuvo de visita en el foro de Ventaneando donde nos reveló que todos los famosos cocineros son muy buenos; sin embargo no quiso revelar a su favorito.

Sí saben cocinar, todos al saber que iban a ser parte del casting se pusieron a estudiar, trabajaron, los veías con el celular viendo tutoriales y decías, ‘qué bonito que ahí está el profesionalismo’

La integrante del estricto jurado reconoció que tenía un poco de temor por cómo reaccionarían las estrellas a sus críticas, pero ahora asegura dar una reverencia absoluta para todos porque hacían su tarea de estudio, son profesionales, puntuales y trabajadores.

Yo estaba mortificada por cómo iban a reaccionar las personalidades, es muy difícil ser juez cuando una persona ya tiene la carrera hecha, quizá no dentro de la gastronomía, pero sí dentro de su carrera profesional

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Chef Betty y Laura Zapata hicieron un "click" muy especial

La chef Betty admitió haber hecho un buen "click" con Laura Zapata, quien le llamó la atención porque siempre ha estado encasillada en su papel de villana por las telenovelas en las que ha participado.

Es una persona de gran sensibilidad, que logra captar el mensaje, que logra con una mirada entender hacia el punto que queremos llegar

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