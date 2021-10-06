Alex Lora regresa a los escenarios después de una larga ausencia.

Alex Lora cantó una canción de Armando Manzanero en Ventaneando.

Este martes tuvimos como invitado especial a Alex Lora, quien nos habló de su aniversario con Chela Lora y El Tri.

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Estoy celebrando 53 años de rockanrolear y 50 años con mi domadora, nos flechamos en el Festival de Bandas. Cuando yo la vi, fue cuando dije ‘este aguacate se lo embarro a mi bollo’. Lo que pasa es que ella ya me había entrevistado por teléfono para la revista México Canta, que era como Rolling Stone de aquella época; cuando ya nos conocimos en la tocada me dijo ‘hola, yo soy Chela, te acuerdas de que te entrevisté', ahí nos flechamos y hasta la fecha 50 años de novios

Ya estábamos predestinados, el rock and roll nos ha unido durante 50 años y los que le falten. Nos queremos mucho, hemos aguantado, siempre hemos tenido broncas como todos, pero la reconciliación es lo más bonito

Alex Lora habló de la importancia que ha tenido el rock and roll en su vida y en la de su esposa, pues es la clave para que sigan juntos.

Nos mantiene en el mismo camino, tenemos las mismas aficiones, el mismo gusto y el rock and roll nos ha mantenido unidos

El Tri regresa a los escenarios

Alex Lora vuelve a tocar tras una larga espera provocada por la pandemia de Covid-19.

La gira empezó cuando la Máquina regresó a ser campeona en el Estadio Azteca, nos invitaron a cantar en el medio tiempo, ahí les cante la de ‘Felicidades campeón, la hiciste, tu sueño se realizó'

La gira se llama ‘Las piedras se vuelven a encontrar’, título que le puso mi domadora, porque regresamos a rockanrolear. Ya peinamos el estado de Texas, ya fuimos a Chicago

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