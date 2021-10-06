Desmienten que el actor Héctor Bonilla esté muerto.

Sergio Bonilla desmintió la muerte de su padre, Héctor.

Hace unos días corrió el rumor de que el primer actor Héctor Bonilla había fallecido; sin embargo, su hijo Sergio Bonilla aclaró que es mentira; incluso dio a conocer que actuarán juntos en la obra 'Enredados'.

Nunca hemos hecho caso a los chismes, pero particularmente a Pati (Chapoy) yo le tengo un cariño y un respeto sincero; me parece elemental aclararlo, no se de dónde y a quién se le ocurrió ese chisme, mi padre está bien

El teatro del Centro Nacional de las Artes es donde padre e hijo volverán a actuar juntos; ambos se encuentran emocionados en los ensayos porque ha sido una lección de fuerza.

Yo estoy seguro que cuando pise el escenario también va a ser algo que lo cargue de una energía muy positiva, es una temporada muy corta, del 15 de octubre al 15 de noviembre, estaremos de viernes a domingo

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Sergio Bonilla tiene muchos proyectos en puerta

Además de 'Almacenados', la puesta en la que comparte escenario con su progenitor, Sergio Bonilla tene muchos otros proyectos en puerta.

Estreno a finales de año una obra con Itatí Cantoral que produce Morris Gilbert; también una película en el cine mexicano, la verdad un honor que me hayan invitado

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