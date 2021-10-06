Maribel Guardia agradece a Vicente Fernández ser su padrino.

Maribel Guardia podría aparecer en la serie de Vicente Fernández.

La trama amistosa y profesional que Maribel Guardia vivió con Vicente Fernández, formará parte de la historia de la bioserie de 'El Charro de Huentitán'. La actriz dice estar muy agradecida con él por haberla ayudado a lanzar su carrera como cantante.

El lanzó a demasiadas artistas, pero seguramente por ahí apareceré en un rinconcito. Hice cine con él, entonces tendría yo que aparecer ahí. Imagínate cuánto lo quiero, además de cariño mucho agradecimiento porque él fue mi padrino como cantante y me llevaba a giras a Estados Unidos

La exreina de belleza admitió que desde que Chente le dio su patadita de la suerte, no ha parado de trabajo en la parte musical y hasta la fecha hace giras por Estados Unidos, México y otros países, presentándose en palenques y teatros del pueblo.

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Vicente Fernández trabajaba de lunes a domingo

Según Maribel Guardia, Vicente Fernández trabajaba cuatro días a la semana, por lo que tendrá infinidad de historias que contar porque ha dejado su vida en los escenarios.

Vicente dejó parte de su vida y su juventud en los escenarios; cantaba de jueves a domingo y ya le quedaba muy poquito con la familia. Siempre les mando mensajitos, pero no pregunto porque me parece que es algo muy privado de la familia

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