Christian Chávez aclara que el reencuentro de RBD sigue en planes.

Christian Chávez dijo en exclusiva para Ventaneando estar contento con todos los proyectos que tiene en puerta, entre los que destacan dos series y una película, pero también se tomó el tiempo para hablar y aclarar el tan esperado reencuentro de RBD.

“Pues nada, o sea, ahorita nada, solamente nos queremos mucho, eso es algo que debe quedar super claro. Obviamente ahora que estuvimos en la boda de Maite pues se volvieron a encender las redes, se volvieron a encender el aun hay algo de amor, no. Siempre hay, siempre está ahí, pero pues obviamente esperamos que las cosas ocurran naturalmente”, declaró.

El actor y cantante también dejó en claro que no existe ninguna enemistad como diversos medios han señalado, por el contrario, todos se quieren mucho y se mantienen en contacto. Así mismo, deseó que algún día se pueda dar el reencuentro de RBD.

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¿Está embarazada Maite Perroni? Cuando se le cuestionó sobre si está embarazada Maite Perroni, Christian Chávez aseguró que no lo sabe, pero “ojalá, ojalá sí. Yo sería el tío más feliz, creo que Maite sería la mejor mamá, pero pues no sé”.

¿Christian Chávez también grabó un tema con Juan Gabriel?

Así como Anahí estrenó recientemente el tema “Déjame vivir” junto al fallecido Juan Gabriel, Christian Chávez todavía espera que el tema que grabó con el ‘Divo de Juárez’ vea la luz. “No sé cuándo vaya a salir, pero ahí está, sí la grabamos en su casa, en su estudio de Cancún”.

Por último, Christian Chávez fue cuestionado sobre su vida amorosa y prefirió no hablar del tema y aseguró que mejor trata de ser feliz y buscar cosas positivas en su vida.

