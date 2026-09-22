Poner listones en la planta de sábila: Para qué sirve y por qué expertos lo recomiendan

En varias casas mexicanas es común ver plantas entre ellas la famosa sábila, sin embargo, lo que destaca de esta planta es que en su mayoría les colocan listones, ya sea de colores o específicamente en tono rojo. Aunque a primera vista podría parecer que se trata de algún truco para ayudarla a crecer, la realidad es diferente.

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¿Para qué sirve ponerle un listón y por qué lo recomiendan?

El uso de listones rojos en las plantas de sábila forma parte de una tradición popular relacionada con creencias de protección, buena suerte y alejamiento del llamado “mal de ojo”. En México, esta costumbre continúa presente en algunos hogares y negocios ya que aparentemente este ritual está relacionado en abrir las puertas a la abundancia.

La sábila también ha tenido históricamente un significado especial por sus usos medicinales y por la manera en que diferentes comunidades han incorporado la planta a sus prácticas tradicionales para la curación. A través de varias investigaciones realizadas por la Universidad Autónoma de México (UNAM) ha documentado diversos usos tradicionales del Aloe vera, debido a su beneficios el uso del listón rojo no está relacionado con evidencia científica sobre sus efectos.

Asimismo, no hay evidencia científica de que colocarle un listón haga que la sábila crezca más rápido, produzca más gel o se mantenga más saludable. Es decir, si alguien decide colocarle un moño rojo, puede hacerlo como parte de una tradición pero este no influirá en un beneficio para la planta.

¿Cómo cuidar correctamente una planta de sábila?

La sábila es una planta suculenta bastante resistente, pero eso no significa que pueda vivir sin cuidados. Uno de los aspectos más importantes es evitar el exceso de agua.

El Aloe vera tiene hojas gruesas en las que almacena agua, por lo que no necesita riegos constantes. Mantener el sustrato permanentemente húmedo puede favorecer problemas en las raíces. La planta se desarrolla mejor en terrenos con buen drenaje y puede crecer en lugares con amplia exposición solar, aunque también tolera la sombra.

Otro punto importante es no confundir los cuidados de la planta con los usos que tradicionalmente se le dan a la sábila. El gel transparente del aloe y el látex amarillento que se encuentra debajo de la piel de la hoja son sustancias diferentes y tienen características distintas.