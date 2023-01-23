Christian Chávez nos dio todos los detalles de la gira de RBD.

El jueves pasado el anuncio de las fechas de la gira de RBD paralizó a varios países del mundo y Christian Chávez da detalles en exclusiva a Ventaneando de tan esperado suceso, que iniciará en agosto en distintas ciudades de la unión americana.

¿Qué dijo Christian Chávez sobre la gira de RBD y el embarazo de Maite Perroni?

"Estamos muy contentos. No nos esperábamos la reacción de la gente porque ha pasado mucho tiempo, la verdad es que pensábamos que, no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente y fue maravilloso y lo agradecemos de todo corazón. Ahora sí a darle con todo. Vamos a empezar, los ensayos cada uno por separado, vocalmente y pues muy emocionados", indicó.

Christian además respondió a las dudas sobre si el embarazo de Maite Perroni podría poner en peligro algunas fechas de la gira.

"Todo está pensado para las mamás, obviamente, queremos que las mamá se sientan a gusto. Estamos haciendo las fechas durante los fines de semana y dejando pasar un tiempo para que ellas puedan estar relajadas y también puedan disfrutarlo".

¿Qué detalles dio Christian Chávez sobre la gira de RBD?

"La gente piensa que es un reencuentro y que vamos a regresar, pero no realmente, esto es nada más la despedida, o sea, queríamos hacer esto, ya hacer la despedida, todavía que nos podemos mover bien y poder hacer los bailes porque no queremos estar ahí tipo Mocedades, porque tampoco se va a hacer una gira dos o tres años como la gente por ahí decía, o sea vamos a hacer ciertas fechas y ya".

Por último, Christian aseguró que ahora más que nunca los integrantes de RBD disfrutarán de los frutos de su trabajo, cosa que antes no pudieron hacer como hubiera sido justo.

"Estamos llegando casi a los 40. Llegamos a poder estar en un escenario, ya estudiados, ya bajo nuestros términos, ya estando maduros".

"Estábamos chavitos, entonces, ahora sí somos dueños de nuestro concepto y eso también nos hace estar mucho más involucrados en todo esto", concluyó Chávez.