¡Christian Chávez rompe el silencio y habla del distanciamiento de los integrantes de RBD!

Después de la gira “Soy Rebelde Tour”, se comenzó a rumorar que la agrupación conformada por Dulce María, Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann, tenía una ruptura por supuestos desvíos de fondos; sin embargo, ninguno de los integrantes había declarado nada al respecto.

Christian Chávez no se queda callado

El cantante decidió no quedarse callado y confesó que existe un distanciamiento por parte de todo el grupo y en especial con Anahí, ya que al finalizar de su gira “Soy Rebelde Tour” se comenzaron a detectar irregularidades dentro de los ingresos y después de una larga investigación se comprobó un desvío de fondos señalando como principal culpable a su manager Guillermo Rosas, al cual despidieron inmediatamente.

RBD se presentó en Las Vegas y enviaron mensaje a sus detractores [VIDEO] RBD llegó con su gira de reencuentro a Las Vega y causó revuelo. Por cierto, Christian Chávez volvió a usar su traje de charro rosa.

En una de sus declaraciones, Christian mencionó: “No somos tan unidos como lo éramos, pero esperamos se pueda solucionar todo eso”, con lo que deja ver que su interés es seguir junto a sus compañeros de RBD.

¿Cómo es su relación con Anahí?

Luego de la separación de RBD hace 15 años, Christian y Anahí fueron los dos miembros del grupo que forjaron una estrecha amistad, la cual se ha visto afectada por la supuesta relación que mantiene Anahí con su exmánager.

“Nuestra relación no está bien, desafortunadamente, pero pasa como en las familias, no tienen la misma forma de pensar a veces”, dijo Christian tras preguntarle de su relación con Anahí.

En pasadas declaraciones que la misma Anahí ha hecho, menciona que el amor y cariño que le tiene a su compañero y amigo seguirán intactos sin importar las circunstancias.

“No me gusta hablar de cosas personales de nadie, lo que sí te puedo decir es que Christian sabe que siempre que me ha necesitado he estado para él y eso no cambia” dijo la cantante para una importante revista.