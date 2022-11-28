Ferka y Christian Estrada tuvieron un fuerte encontronazo por su hijo.

Es sábado, las 2 de la tarde con 24 minutos, estoy yendo rumbo al Ministerio 59, que es el familiar, que es de los menores; estoy aquí con una oficial, con mi abogada, y con mi madre. Me acaba de quitar a mi hijo Christian Estrada Martínez. Yo me encontré con él, para que él viera a su hijo y me plantó una emboscada con un falso abogado, donde el abogado Alan, que sé que se llama Alan, me agredió físicamente

Llamé a dos patrullas, llegaron, el señor Christian Estrada Martínez no ha querido darme a mi hijo, solo quiero que esto quede como antecedente, porque aquí está mi carriola sin mi hijo, no me lo quiere dar

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Así fue como el sábado pasado, María Fernanda Quiroz dio la voz de alarma en redes sociales sobre el presunto intento de rapto de su hijo, a manos de su expareja y padre del niño, Christian Estrada.

Ocurrió en un centro comercial de la Colonia Del Valle, donde ambos se encontraron, aunque ella terminó viviendo una pesadilla que varios testigos pudieron documentar.

Por fortuna, Christian no logró llevarse al niño y debido a los hechos, él y la actriz acudieron a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes, donde después de varias horas en que ambas partes rindieron declaración, ella se desvaneció provocando un zafarrancho.

La gente tiene privacidad. Por favor, por favor, a ver, por qué no mejor en lugar de grabar nos ayudan… Ayuda a atender a la gente allá… Póngalos a disposición, aquí hay servicios médicos, aquí hay servicios médicos

Mamá de Ferka explicó la situación que vivieron.

Acto seguido, Leonel, hijo de la actriz, fue resguardado por su abuelo y llevado a su hogar; mientras que la mamá de Ferka, explicaba lo ocurrido.

Fue demasiado el estrés, demasiado su dolor, pero vamos, ahorita que salga adelante es lo que importa, su salud. Mi nieto, ya está resguardado, bendito Dios, ya se fue con su abuelo, todo va a estar bien. No sé qué proceda aquí legalmente, parece ser que esto se complicó para el señor Estrada, lo están manejando como violencia para ella, entonces, no fue un simple desmayo, se estaba torciendo, no sentía sus extremidades, pensamos que hasta un infarto le quería dar

Ferka rompió el silencio sobre los hechos del fin de semana.

Después de ser estabilizada por personal del ERUM, Ferka habló sobre lo sucedido.

Pues, las cosas se complicaron, lamentablemente el padre de mi hijo, pues procedió mal, entonces, ya procederán las cuestiones por oficio, pero gracias a Dios, mi hijo ya está en casa

Finalmente, y en las primeras horas del domingo, Ingrid Balderas, abogada de la actriz, confirmó que tanto Christian Estrada como sus dos supuestos abogados, quedaron detenidos.

Es violencia en contra de los dos, del menor y de la señora Fernanda Quiroz. Es sustracción de menor, usurpación de funciones por parte de uno de sus supuestos abogados y violencia, también. Del Ministerio Público con documentos que no tenemos la certeza sí son, qué veracidad tienen

Y reveló que esta no es la primera vez que Ferka denuncia a su expareja por violencia familiar.

Ya existe un antecedente por violencia familiar en contra del señor Christian, ya que también sustrajo unos documentos del departamento de Quiroz que son documentos del menor y que él no puede tenerlos, ni disponer de ellos

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Curiosamente, uno de los hombres que se ostentó como abogado de Christian Estrada, de nombre Alan González Benavides, confirmó que fue quien se acercó a Ferka a pedirle una foto para utilizarla como señuelo y arrebatarle al niño.

Yo, claro, soy fan. Christian, solo se levantó, ok. Se levantó y se fue hacía al lado posterior del árbol de navidad y ya, nada más eso pasó. Cuando Fernanda empezó ‘Mi hijo, mi hijo’ yo le dije ‘Fer, espérate, vamos a hablar’

Se espera que este lunes, los tres detenidos sean presentados en una audiencia luego de lo cual se definirá su situación jurídica.

