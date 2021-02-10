Ferka y Christian Estrada hablan en exclusiva para Ventaneando sobre la próxima llegada de su bebé.

Ferka y Christian Estrada confesaron a Ventaneando que se encuentran muy enamorados y en la dulce espera de su bebé, a pesar de todos los problemas y la separación que vivieron.

Ya estaba platicado que los dos, antes de iniciar la relación, el quería ser papá y yo también ser mamá, encontramos el coraje de nuestra relación, decidimos dejarnos de cuidar, hacer la tarea muy puntuales y que Diosito nos sorprendiera cuando quisiera

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Ferka y Christian Estrada superan adversidades juntos

Después de superar el reto, polémica, peleas, dejarse y una ola de dimes y diretes, ahora la pareja no descarta el casarse a futuro, cuando Ferka ya haya parido.

Ferka y Christian Estrada platican en exclusiva sobre la próxima llegada de su bebé, ¡están sumamente enamorados! #Ventaneando 📺



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Los dos somos intensos y viscerales, nos desnudamos completos, dejamos el show fuera y hablamos de lo que sucedía aquí

Respecto a la polémica desatada por un conflico con Frida Sofía y que tacharan a Christian Estrada de "vividor, gay y mantenido", el actor solamente rió. |

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