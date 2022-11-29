Así fue como Christian Estrada fue trasladado la tarde de este lunes al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, luego de cumplirse 48 horas de haber sido detenido en flagrancia al intentar raptar al hijo que procreó con María Fernanda Quiroz, apoyado por dos hombres que se ostentaron, uno como abogado y el otro como Ministerio Público.

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Antes de su traslado, la prensa intentó obtener alguna declaración, justamente de los abogados de Christian Estrada.

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La abogada de Ferka fue la que dio algunas declaraciones sobre el caso.

Fue la abogada de Fernanda Quiroz, la que ofreció algunos datos sobre el caso que presuntamente implica los delitos de sustracción de menor, violencia y usurpación de funciones por parte de los acompañantes de Christian Estrada.

Lo más seguro es que se vayan ante un juez de control, quien ya resolverá su situación jurídica. Cuidados del menor, por la edad que tiene, los cuidados, sí. Más tarde les daremos más

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Alrededor de las 5:30 de la tarde, la patrulla que trasladó a Christian Estrada arribó al Reclusorio Oriente. Este martes, se espera la celebración de una audiencia en la que Christian Estrada será presentado ante un juez de control para determinar su situación jurídica.