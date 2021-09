José Manuel Figueroa y Farina Chaparro se reencuentran tras polémica.

Farina Chaparro se encontró con José Manuel Figueroa tras denunciarlo.

La tarde de este jueves, Marie Claire Harp acudió a la fiscalía de la Ciudad de México a ratificar la denuncia en contra de su expareja Efraín Vergara por los delitos de amenazas y violación a su intimidad. Por si fuera poco, la venezolana llegó acompañada de su actual pareja José Manuel Figueroa.

“Vengo a ratificar mi denuncia contra Efraín Vergara por violencia a la intimidad sexual, es una denuncia que se puso hace un mes, gracias a Dios tenemos a la Ley Olimpia, que se encarga de todas esas personas que intentan violentar la intimidad y el pudor que es lo más valioso que tiene una mujer”, expresó la artista para Ventaneando y a otros medios de comunicación.

Después de casi 5 horas, la conductora salió de la fiscalía y explicó a detalle el origen de su denuncia.

“Fue una denuncia por violación a mi intimidad. Este es un delito que como bien es sabido, me respalda la Ley Olimpia. Me estaban sobornando diciéndome que iban a revelar videos íntimos. Yo no sé de dónde salieron esos videos supuestamente sexuales. Yo decidí venir a denunciar a pesar de todas las amenazas de muerte y extorsión”, subrayó.

“Estoy satisfecha con todo esto, tengo miedo, pero aprovechó para darle la responsabilidad al señor Vergara de cualquier cosa que me pueda pasar”, continuó.

Maire Claire deja claro que haber recibido un anillo de compromiso de parte de Efraín Vergara no la obliga a casarse con él.

En ningún código penal o civil, sale que si una persona te compra un anillo, tú tienes la obligación ciudadana de casarte. Eso no entra en tela de juicio

Maire Claire salió en defensa de José Manuel Figueroa frente a los videos donde aparece Thaily Villalobos en su casa.

Estoy enterada de la visita, sí fue como un retumbe, pero estamos juntos y eso es lo que importa

Te puede interesar: ¿Nath Campos sabía que Rix quedaría en libertad tras declararse culpable?

Así fue el reencuentro de Farina Chaparro y José Manuel Figueroa

Farina Chaparro se encontró con José Manuel Figueroa a las afueras de la Fiscalía de la Ciudad de México. Ocurrió cuando salía del lugar tras someterse a unas pruebas psicológicas para valorar el trauma que su relación le dejó. El cantante arribó con su novia Maire Claire Harp, quien fue a ratificar una denuncia en contra de Efraín Vergara.

En cuanto Farina notó la presencia de José Manuel, terminó las entrevistas y apresuró el paso para alejarse rápidamente.

"¿Cuántas eran las posibilidades en el mundo de qué esto pasara? Traigo hasta la boca seca, que bueno que me lo topé aquí y no en otro lado. Aquí estoy segura de alguna forma. Lo quiero lejos porque ya hay una orden de restricción. Lo vi de lejos pero pensé que jamás en mi vida lo volvería a ver. El destino juega conmigo”, expresó la joven a Ventaneando.

También te puede interesar: Abogada de Nath Campos rompe el silencio tras liberación de Rix.