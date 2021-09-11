Ventaneando captó la salida de Rix del Reclusorio Oriente. (VIDEO)

Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada de este viernes, Rix fue liberado del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, después de pasar 7 meses en prisión preventiva mientras se hacía la investigación del caso. Ventaneando estuvo presente.

Según un testigo presencial, el youtuber Ricardo González gozó de privilegios, ya que salió del lugar en una camioneta propiedad de la prisión para que evitara ser visto o abordado por los medios de comunicación a su salida.

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Nuestras cámaras lograron captar a 15 personas, quienes por su propio pie abandonaron las instalaciones y entre ellos no figuró el influencer, pero una de las personas liberadas confirmó que minutos antes de salir, las autoridades hicieron algunas maniobras misteriosas.

"Sí, de hecho, el salió primero que nosotros, se podría decir que gozó de un privilegio. Cuando sales te dicen por qué delito llegaste, cuando llegas y eso, por qué te vas a ir. Salió como a la 1:30 de la mañana".

"No conviví con él, yo de hecho ni lo conocía, yo lo conocí aquí y yo lo veía normal, tranquilo, como una persona normal", explicó el testigo.

Rix deberá cumplir ciertos condicionamientos

Rix abrevió su proceso gracias a que se declaró culpable, su pena se redujo a tres años con dos meses y pagó una fianza de 30 mil pesos a la autoridad, además de la respectiva reparación del daño que la hija de Kiko Campos donó a cuatro diferentes asociaciones que atienden a mujeres violentadas.

El youtuber deberá acudir a firmar cada cierto tiempo, además de la prohibición de acercarse a la víctima y a todas las personas allegadas a ella.

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