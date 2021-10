FOTOS | Christian Nodal confesó que es celoso, ¡y ya quiere casarse con Beli!

Christian Nodal dio entrevistas luego de hace tiempo, ¡y confesó que es celoso cuando se debe y que ya quiere casarse con su amor!

Luego de que se rumorara que Christian Nodal y Belinda habían terminado, ¡han lucido más juntos y enamorados que nunca! Y el cantante de regional mexicano dio como hace mucho no sucedía, entrevista a los medios, en donde gritó a los cuatro vientos su amor por Belinda y sus ganas de casarse pronto. Te contamos lo que dijo. Checa las fotos AQUÍ.

Christian Nodal confesó que ya se quiere casar con Belinda y que es celoso

Belinda y Christian Nodal estuvieron en España hace unas semanas, ¡y comenzaron los rumores sobre una supuesta boda lejos de los reflectores en alguna ceremonía íntima, y es que en una foto de Nodal se le puede ver con un anillo, ¡y sus fans enloquecieron! Pero dejó claro que aún no hay boda pero que se muere de ganas de que pronto sea.

Fue en al terminar un concierto en Saltillo, Coahuila, que el cantante concedió unos minutos a nuestras cámaras en Ventaneando y desmintió los rumores sobre su posible matrimonio con Belinda: “¿Que si estoy casado ahorita? ¡Ojalá! Ojalá estuviera casado ahorita, ya me muero por casarme con mi amor, pero no, todavía no... Yo creo que es una preparación y hay que tener un estado emocional y todo, o sea son muchas cosas, no sólo una cosa y ahorita estoy muy emocionado porque estamos estrenando sencillo La sinvergüenza junto a la Banda MS”, dijo Nodal.

Te puede interesar: Estas fueron las razones por las que Sofía Aragón terminó con su prometido.

Y es que en el video de su más reciente colaboración, ¡Belinda fue la Directora! Lo cual lo tiene aún más enamorado, pues es talentosa en todo sentido. “Ella fue la directora, es lo más bonito que me ha pasado, ¿sabes? Yo he trabajado con muchos directores y obviamente siempre he tenido buena química, pero la química que tengo con el amor de mi vida, ahí sí, o sea, es una persona bastante talentosa, sí sabe lo que está haciendo”, confesó Christian Nodal.

Antes de que se retirara, se le cuestinó sobre cómo es como pareja, ¿es celoso? ¡Y dijo que sí, pero no siempre! “Yo soy celoso, pero normal, o sea, cuando hay que ser celoso con cosas obvias, pero de alguien más, o sea, para mí es la mujer más bella que existe y siempre la van a admirar por su belleza, entonces yo no tengo ningún problema con eso”...

¿Si Belinda fuera tu novia, te pondrías celoso de que admiraran su belleza?

Te puede interesar: FOTOS | Luisito Comunica fue detenido en Venezuela. ¡Esto fue lo que pasó!