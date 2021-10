Estas fueron las razones por las que Sofía Aragón terminó con su prometido

Por fin Sofía Aragón rompió el silencio y contó en Ventaneando la razón por la que rompió su compromiso, ¡no habrá boda! Te contamos.

Luego de todos los rumores sobre la separación de la reina de belleza Sofía Aragón con su prometido, por fin lo hizo oficial, ¡no habrá boda! Terminó su relación. Te contamos los detalles.

Mira las fotos AQUÍ.

¿Por qué Sofía Aragón terminó su compromiso?

Hace un par de meses, se dio a conocer que la reina de belleza y ahora conductora Sofía Aragón, habría pospuesto su compromiso con Francisco Bernot, esto debido a que existían proyectos profesionales. Todo fue muy raro y comenzaron los rumores de que la verdad era que ya habían terminado, ¡y así fue! Todo se canceló porque habían terminado su compromiso y en Ventaneando confesó que esta decisión le dolió, ¡pero que se dio cuenta a tiempo que no fue el amor de la vida de su ahora ex!

Te puede interesar: Le dan anillo a Sofía Aragón, ¡ya está comprometida con su novio Francisco Bernot! En FOTOS te contamos los detalles.

Recordemos que el año pasado, Sofía anunció su compromiso. Francisco Bernot le dio propuso matrimonio en Nueva York. ¡Como película de amor de Hollywood! Pero meses después, fue ella quien rompió la relación, pues las cosas no estaban tan bien entre ellos y tenía que pensar esta decisión tan importante en su vida.

“Siempre a los focos rojos tienes que hacerles caso, llega un momento que a lo mejor tú piensas que la gente va a cambiar o que las promesas te las van a cumplir pero no, la gente no cambia, la gente es lo que es, somos lo que somos y, de hecho, es egoísta pedirle a alguien que cambie... Creo que tenemos que aceptar a esa persona como es y si no podemos aceptar ciertas cosas, tenemos que agradecer todo lo que hubo, y partir de manera generosa y decir ‘no puedo con esta situación, me está doliendo muchísimo’, pero te dejo en libertad porque seguramente hay alguien que así exactamente como tú eres, le va a encantar y no te va a pedir que cambies nada de ti”. Confesó Sofía Aragón.

Para finalizar, dijo que le había dolido mucho, pero que actualmente sabe que fue la mejor decisión que pudo tomar, ¡y que lo hizo a tiempo! “Ya no tengo nada de contacto con él desde hace dos meses más o menos. Me duele que yo no pude ser el amor de su vida cuando lo quise tanto, pero él ya es parte de mi pasado y siempre va a ser parte de mi corazón, fue alguien muy importante para mi pero ya no es parte de mi presente”. ¡Al parecer él no la amaba como ella!

Afortunadamente las cosas para Sofía pintan bien, ahora es conductora del matutino Venga la Alegría los fines de semana y sigue creciendo y aprendiendo en el ámbito laboral, ¡seguro encontrará a su verdadero amor tarde o temprano!

Te puede interesar: Residente no baja de “mentiroso y falso” a J Balvin. ¡El pleito no acaba!