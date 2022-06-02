El Escorpión Dorado habla en Ventaneando sobre su éxito.

Ventaneando tuvo esta tarde un invitado de lujo, el Escorpión Dorado, un polémico, controvertido e irreverente personaje que se ha convertido en uno de los influencers más poderosos y cotizados en México gracias a sus múltiples entrevistas y por su grito de guerra “Peluche en el estuche”.

Con casi 10 millones de seguidores en sus canales de YouTube y más de 6 millones de followers en Instagram sumando sus perfiles propios y del fanfarrón personaje, Alex Montiel ha sabido posicionarse en el mundo del internet como uno de los influencers más queridos.

¿Quién es el Escorpión Dorado?

Alex Montiel, quien da vida a este personaje, es hermano de Gabriel Montiel, mejor conocido como el Werevertumorro, otro influencer de gran renombre; sin embargo, el Escorpión Dorado ha cobrado mayor popularidad gracias a su canal Peluche En El Estuche, donde se ha codeado con grandes personalidades de la farándula, política y el deporte.

Durante su visita al foro de Ventaneando, el irreverente personaje aprovechó su controvertida personalidad para bromear con Pedrito Sola, Pati Chapoy, Daniel Bisogno y compañía. Cuando hablaron de su particular máscara, Montiel reveló que “este siempre ha sido mi rostro, no uso máscara”.

Cuando le preguntaron sobre qué famoso se ha negado a subirse al “Escorpión al Volante”, señaló que “ninguno”, pero Linet Puente señaló que Pedro Sola; sin embargo, Montiel reveló que en ocasiones se ha dado por agenda, incluso dijo que el día anterior se había encontrado a Alexander Acha y Emmanuel, quienes habían corrido a pedirle fotos al ‘Dios del internet’ como se hace llamar.

“Yo tengo puros súbditos, ni un solo hater ni un solo detractor, solo hay fans en conflicto”, dijo.

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Posteriormente, Pati Chapoy le preguntó cuántas horas invierte de trabajo para que sus cuatro canales estén actualizados: “Que trabajen los jodidos, no, básicamente, porque ahí tengo a todos mis súbditos que trabajan para mí, pero son 7 videos a la semana los que sacamos en todos los cuatro canales”.

De igual forma, el Escorpión Dorado habló sobre cuáles han sido sus videos más vistos, los cuales han alcanzado entre 22 y 24 millones de vistas, siendo el más visto el de Karla Souza, seguido del de Albertano y Eugenio Derbez, ya que su personaje es el que más conexión tiene con la gente.

Linet Puente aprovechó para preguntarle si alguno de sus invitados lo ha puesto en jaque, a lo que él respondió que jamás, pero en una ocasión sí se sintió utilizado por Niurka y salió a colación la vez que Susana Zabaleta se le montó y recalcó que es como un vasito de agua, “no se le niega a nadie”.

Sobre si le han pedido editar alguna entrevista o a censurar algo, hizo referencia a un comentario que una ocasión hizo Pati Chapoy, que dice “yo valgo más por lo que callo que por lo que digo” y chocó puños con la conductora. También confesó que Belinda fue a editar con él pero más por un tema físico y para verse bien que para censurar contenido.

Al preguntarle si haría un video con la conductora estelar, el influencer respondió: “Con Pati vamos a hacer un video un día para que salga dentro de unos 50 años. Vamos a decir, si están viendo esto estamos muertos y ahí les va…”.

¿Cómo decidió incursionar en el internet?

El Escorpión Dorado bromeó y reveló que cuando le empezó a dar hambre, pero en realidad fue un accidente que mucha gente aprovechó para crear sus canales y viralizarse, posteriormente se convirtió en otro medio de comunicación y de ahí nació el ‘Dios del internet’.

