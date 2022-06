Mon Laferte revela cómo la maternidad ha cambiado su vida.

Mon Laferte habló de la manera en la que cambió su vida la maternidad.

Durante mucho tiempo, la maternidad no fue del interés de la chilena Mon Laferte, quien en agosto de 2021, sorprendió a sus fans al compartir que después de un largo proceso se encontraba embarazada.

Y finalmente, el pasado 10 de febrero recibió a su pequeño Joel, quien ha venido a revolucionar su vida, al grado de conmoverla hasta las lágrimas.

“Me cambió la vida, me siento más feliz, más motivada, estoy más sensible. Me levanto, veo a mi bebé, sonrío y estoy con la lagrimita en el ojo. No me deprimí, estoy muy feliz, mi hijo llegó para darme una dosis de energía, adrenalina y una inyección de felicidad”, reveló en conferencia de prensa.

Y bromeó al ser cuestionada, si como muchas otras mujeres lo han hecho, ella decidió ingerir su placenta.

“Me la comí cuando salió... no, no lo pensé. Soy muy normal, fue todo muy tranquilo”, bromeó.

¿Mon Laferte ya es mexicana?

La cantante, quien ha vivido en México desde 2007, reveló que ya obtuvo la nacionalidad mexicana.

“Me acaban de entregar una carta de que ya tengo la doble nacionalidad: ya soy mexicana. Todavía no me entregan la carta oficial, pero ya pasé la prueba y todo”, contó a la prensa.

Sobre el interés que mostró hace tiempo de realizar una colaboración con Christian Nodal, dijo.

“Me encantaría cantar con Christian, me parece súper talentoso, hemos platicado de rolas y todo, pero nunca hemos podido concretar nada”, declaró.

Con quien sí trabajó fue con Diego Luna en un cortometraje que por ahora está enlatado: “Está ahí, se está guardando de polvo bien bonito, ojalá un día lo pueda robar y compartir”.

Mon arrancará su próxima gira el 22 de junio en el Auditorio Nacional, para luego viajar a Morelia, Querétaro, Toluca, Monterrey, Torreón, Guadalajara, Puebla y Veracruz.

