Pedro Méndez habla sobre el estado de salud de su hermano.

Pedro Méndez revela en exclusiva para Ventaneando la situación de salud que tiene su hermano y los motivos por los que se encuentra así.

A Guillermo lo desaparecieron el viernes en la noche y después de 24 horas, cuando lo encontramos, estaba golpeado, le robaron el automóvil, le robaron su cartera. Fue víctima de asalto y robo, está hospitalizado desde el viernes 18 a las 10:30 de la noche, fue cuando lo ingresaron al hospital y continúa ahorita hospitalizado

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El compositor Guillermo Méndez se encuentra en un estado de salud delicado, por varias complicaciones derivadas de los golpes.

Es de pronóstico reservado, está muy delicado, está con oxigenación porque tiene los pulmones colapsados con líquido, no sé sabe qué clase de líquido, sí sangre por la golpiza que le dieron o cualquier otro tipo de líquido

Tiene cinco golpes aproximadamente en la cabeza. Al parecer, la radiografía del cráneo no muestra fractura, estamos esperando que se recupere un poco más para que le haga una tomografía y ver si tiene un daño interior, un coágulo, alguna hemorragia

Pedro Méndez revela lo que sucedió con su hermano

Guillermo Méndez salió a tomar un café, pero desde ese momento su familia no volvió a saber nada del compositor.

Él le dijo a mi hermana que iba a salir a tomar un café, eso era a las 8:30 de la noche y a partir de ahí ya no supimos nada de él, hasta que encontraron su cuerpo tirado en la vía pública, su vehículo no aparece, sus pertenencias tampoco. Entonces, estamos en espera de que él esté lúcido de su mente para que nos pueda decir cómo se presentó esta situación

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Guillermo Méndez ha comenzado a responder poco a poco, pues su hermana lo mantiene motivado con sus canciones.