Christian Nodal revela que no quiere tener hijos con Ángela Aguilar por ahora

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen dando de qué hablar, sobre todo porque en las últimas semanas se ha rumoreado que estarían pasando por una crisis matrimonial, misma que los tendría distanciados y al borde del colapso.

Recordemos que ambos se encuentran en la Ciudad de México ya que el cantautor sonorense se presentará este 14 de marzo en la Monumental Plaza de Toros México con su gira “Pa’l Cora”.

Aprovechando su estancia en la capital del país, Christian Nodal ha estado como invitado en diversos programas de televisión, fue precisamente en uno de ellos (De Primera Mano) donde reveló cómo es su vida con Ángela Aguilar y los planes que tienen juntos.

¿Qué dijo Christian Nodal?

En charla con el programa antes mencionado, Christian Nodal aseguró que en sus planes no está tener hijos con Ángela Aguilar, al menos no por ahora, ya que ambos están muy jóvenes todavía.

“No, estamos muy jóvenes todavía los dos. Estamos muy jóvenes. Yo creo que con los años y cuando sea el momento, pues felices de la vida”, aseguró el intérprete de “Botella Tras Botella”, “Adiós Amor”, “Ya No Somos Ni Seremos” y “Ya Pedo Quién Sabe”, entre otras.

¿Está muy enamorado de Ángela Aguilar?

De igual forma, Christian Nodal dij estar muy enamorado de su esposa Ángela Aguilar: “Estoy enamorado... Sí, el amor es muy bonito, es lo más bello… Es más, si no hubiera amor, no hubiera odio, porque para odiar hay que amar primero… El amor es lo más bello que existe, yo me siento muy afortunado en ese sentido”.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal están durmiendo en habitaciones separadas? De acuerdo con información compartida por el canal de YouTube Kadri Paparazzi, la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar estaría pasando por momentos complicados.

Según el canal antes citado, la pareja está atravesando una crisis matrimonial, incluso, se dijo que cada uno está durmiendo en habitaciones separadas debido a un reciente conflicto.

Aunado a lo ya mencionado, Kadri Paparazzi reveló un video donde se ve a Ángela Aguilar bajando de su camioneta en la Ciudad de México, sin Christian Nodal y bastante molesta.

“Se ve enojada, va manoteando, no sé si sea así su estilo normal de la niña. Por lo que se ve iba discutiendo, en cómo camino en cómo hacen las manos. De que venía molesta, venía molesta. Después se fue a un restaurante muy privado pero sola, sin el marido”, aseguraron los conductores de Kadri Paparazzi. ( Mira el video )