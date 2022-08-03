Christian Nodal presume foto de su pecho sin rastro de Belinda: ¿Ya la superó?

Christian Nodal sigue dando de qué hablar después de que se separó de Belinda en febrero pasado, sobre todo por su relación con Julieta Emilia Cazzuchelli, con quien se especula que llegará al altar, pero también por presumir por primera vez el tatuaje que se hizo en el pecho y con el cual sustituyó los ojos de la cantante española.

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Nodal se encuentra viviendo un tórrido romance con la cantante argentina y mucho se ha dicho que ya hasta planea casarse con Cazzu después de que la pareja fuera captada derrochando amor en Guatemala durante el concierto de Wisin y Yandel donde la pareja disfrutó y se divirtió con el show de los reguetoneros.

¿Nodal ya superó a Belinda? Mucho se ha hablado en torno a Belinda y Christian Nodal desde que el intérprete de “Vivo en el 6” anunció en su cuenta de Instagram que había roto su compromiso con la cantante española por causas que hasta la fecha siguen siendo desconocidas.

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Poco a poco el cantante fue borrando todo rastro de la actriz, empezando por los tatuajes que se hizo en honor a Beli. En la frente, por ejemplo, tenía escrito “Utopía”, palabra que cubrió con el dibujo de una flor, mientras que el “Beli” que lucía en su oreja fue rediseñado para mostrar los cuatro palos de póquer: un diamante, un trébol, un corazón y una pica.

Sin embargo, todavía quedaba uno pendiente, que era el más grande, llamativo y representativo que se hizo el sonorense, se trata de los ojos de la cantante de “Ángel”.

Nodal borra el tatuaje que se hizo de Belinda en el pecho

El pasado 1 de agosto, el intérprete de “Botella tras botella”, “Ya no somos ni seremos”, “Adiós amor”, entre otras, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se le ve acostado sobre el pasto y con el pecho totalmente descubierto.

Anteriormente, Nodal lucía en esta parte de su cuerpo el tatuaje con los ojos de Belinda, pero ahora se pudo apreciar que ni rastro quedó de la mirada de su exprometida.