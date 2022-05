Christian Nodal hace tremenda revelación durante una de sus presentaciones.

Christian Nodal se presentó en Metepec y tenemos todos los detalles.

Christian Nodal sigue acaparando los reflectores desde su separación de Belinda, ya sea por los rumores que lo han vinculado con otras mujeres o por sus publicaciones en Twitter donde recientemente declaró que dejaría atrás todos sus vicios y demás cosas que perjudican su salud, por ejemplo, el alcohol y el cigarro.

“Les quiero compartir algo... Sin hacer el cuento largo, el cigarro ha estado en mi vida en los peores y mejores momentos, pero estoy harto de los males necesarios. Juré jamás en la vida fumar cigarro. Llevo tres días y la abstinencia es un infierno. Pero si yo puedo tú puedes”, publicó.

Sin embargo, no es la primera vez que el intérprete de “Botella tras botella” revela que hará cambios en su vida. Durante una conferencia de prensa que dio en Guatemala, Nodal dijo que estaba en busca de mejorar sus hábitos.

“Estoy haciendo dieta, estoy comiendo bien. Me despegué del alcohol un poquito, entonces realmente cuando lo hago es para disfrutar del momento con las personas, pero ya no tanto... ¿De fiesta?, no, no tanta fiesta porque me voy a acabar”, declaró en aquella ocasión.

Christian Nodal hace gran revelación a sus fans

Tal parece que Christian Nodal quiere impulsar el talento que hay en México y desea reclutarlo en su nueva disquera “Ladrón Récords”, así lo evidenció el pasado fin de semana durante su presentación en Metepec, Estado de México, donde invitó a dos jóvenes exponentes del regional mexicano, Carolina Ross y Natalia Milán, a esta última le pidió que firme contrato con su compañía.

“Díganle que firme conmigo, díganle que firme conmigo en la disquera, por favor”, dijo el cantautor mexicano frente a su público. Uno de los primeros lanzamientos de la disquera de Nodal será el de su hermano menor, quien llegó a Metepec fuertemente custodiado.

Durante la presentación del cantante se suscitó una riña entre algunos asistentes, por lo que Nodal tuvo que hacer una pausa tras la intervención de los elementos de seguridad que sacaron a los rijosos.