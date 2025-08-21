Millie Bobby Brown ya es mamá: la actriz de “Stranger Things” inicia una familia con Jake Bongiovi

A través de su cuenta oficial de Instagram, Millie Bobby Brown acaba de anunciar que ya es mamá. Junto con su pareja, Jake Bongiovi, adoptó una bebé. Tras un año de estar casados, decidieron dar el siguiente paso para formar una familia.

“Este verano recibimos a nuestra dulce niña, por medio de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo, con paz y privacidad”, escribió la protagonista de “Stranger Things”.

Millie no dio más detalles ni tampoco reveló el nombre de su bebé, en su post solamente dio a conocer que es biológicamente es una niña. Los comentarios de su publicación están desactivados, por lo que no es posible saber de manera pública qué celebridades ya la han felicitado.

Jake Bongiovi replicó en su propia cuenta de Instagram el mismo anuncio, también con los comentarios desactivados.

Millie Bobby Brown se casó con Jake Bongiovi, quien es hijo del legendario rockero Jon Bon Jovi, en mayo de 2024. Antes de eso fueron novios por aproximadamente 3 años. Su boda en Italia fue muy privada, pero posteriormente la actriz compartió fotografías en sus redes sociales y se sabe que usó 2 hermosos vestidos.

En marzo, para el podcast “Smartless”, la actriz ya había hablado sobre su interés en formar una familia. En esa ocasión declaró que para ella no había diferencia entre tener un bebé de manera biológica o adoptar. Quiere tener varios hijos, pues tanto ella como su esposo provienen de familias grandes.

La intérprete incluso ha bromeado con la idea de que se iba a rapar cuando se convirtiera en mamá, para que el cuidado de su pelo “no interfiriera” al cuidar a su bebé en los primeros meses de vida. Millie ya tiene bastante experiencia estando rapada, con su papel de “Eleven” en “Stranger Things”.