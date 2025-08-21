La tragedia de Xava Drago: murió solo 3 meses después de ser papá y un año de casarse

Este jueves 21 de agosto se confirmó la muerte de Xava Drago, vocalista de la banda Coda y voz inconfundible de éxitos como “Aún”. En 2024 había sido diagnosticado con cáncer de estómago y, aunque en marzo anunció que estaba libre de la enfermedad, posteriormente volvió.

Hace un par de semanas el rockero había publicado un emotivo mensaje para todas las personas que lo apoyaron durante la batalla por su salud. “Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, escribió.

Quién es la esposa de Xava Drago y cuántos hijos tuvieron

El cantante estaba casado con Ela Corez, actriz de telenovelas y fotógrafa que también se dedica a la organización de eventos y viajes en Los Cabos.

La pareja anunció su compromiso a principios de 2024 y meses después se casó, viviendo un intenso romance. Sin embargo, el matrimonio pronto se enfrentó a la dura batalla contra la enfermedad.

Ela llegó a compartir en redes sociales que necesitaban apoyo económico para cubrir un tratamiento alternativo que rondaba los 100 mil pesos, por lo que comenzó a organizar y promocionar eventos a beneficio de su esposo.

Este jueves, tras la muerte del músico, Ela Corez escribió un mensaje en redes sociales: “Con toda la tristeza les cuento que mi Xava Drago, la voz de Coda, se fue a cantar al cielo, un cielo en donde estará tranquilo, sin dolor y mucha paz. Gracias a todos por su apoyo siempre, por no dejarnos, los quiero mucho”.

En mayo de este mismo año, la pareja había anunciado el nacimiento de su hija Sofía, quien apenas tiene alrededor de tres meses de vida.

El cantante también era padre de Nicole, fruto de su relación con la estadounidense Jennifer Lynn Root. En 2014, el caso trascendió en los medios cuando se supo que Xava mantenía una batalla legal para poder convivir con su hija.