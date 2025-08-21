Muere reconocida maquillista de televisión; su hijo es acusado de asesinato en Virginia

El mundo de la televisión en Estados Unidos está de luto tras la repentina y violenta muerte de Travis Renee Baldwin, reconocida maquillista que trabajó durante años en cadenas como ABC, ESPN y Newsmax. La noticia conmocionó a colegas y figuras públicas, pues la especialista en imagen era ampliamente querida en el medio.

Una aclamada periodista estadounidense fue quien confirmó el fallecimiento a través de sus redes sociales, donde expresó su profunda tristeza y relató que Baldwin incluso la maquilló un día antes de perder la vida. Su mensaje generó gran impacto entre los seguidores de la comunicadora.

Su hijo, principal sospechoso del crimen

De acuerdo con reportes de varias televisoras norteamericanas, la maquillista fue atacada dentro de su departamento en Arlington la mañana del 17 de agosto. El principal sospechoso es Logan Chrisinger, su hijo de 27 años, quien habría disparado contra ella.

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones, lo que permitió una rápida respuesta policial. Baldwin fue encontrada con heridas de bala y trasladada al hospital, donde se confirmó su muerte poco después.

Los oficiales localizaron al presunto responsable en el mismo domicilio, sin que intentara escapar. Actualmente enfrenta cargos por asesinato en primer grado, lesiones maliciosas agravadas y uso de arma de fuego en la comisión de un delito grave.

Luto en la televisión estadounidense

El fallecimiento de Travis Renee Baldwin dejó consternados a colegas, quienes la describieron como una profesional dedicada y una amiga entrañable. La maquillista se había ganado el reconocimiento en distintas cadenas televisivas gracias a su talento y carisma.

Por el momento, Chrisinger permanece detenido en la Cárcel del Condado de Arlington sin derecho a fianza, mientras continúan las investigaciones sobre este caso que ha sacudido al medio televisivo en Estados Unidos.

El caso no solo ha estremecido al círculo cercano de la maquillista, sino también ha reabierto el debate sobre la salud mental y la violencia intrafamiliar en Estados Unidos.