Así defendió Gerard Piqué a Clara Chía de las críticas

Si bien cuenta con una amplia trayectoria en el mundo deportivo a través de los logros que consiguió con el FC Barcelona y la Selección de España, la realidad es que Gerard Piqué ha dado mucho de qué hablar por cuestiones extradeportivas, siendo su relación con Clara Chía una de las más importantes en esta aspecto.

“Aquí estoy, Lupita”, Mariana Ochoa respalda a Lupita D’Alessio en sus fuertes declaraciones hacia Ari Borovoy TV Azteca [VIDEO] Tras las fuertes y polémicas declaraciones de Lupita D’Alessio, Mariana Ochoa respalda a ‘La Leona Dormida’ y le invita a combatir la violencia emocional.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Clara Chía comenzó su relación con Gerard Piqué luego de que este terminara su vínculo con la cantante colombiana Shakira. De hecho, diversas teorías sostienen que el exfutbolista profesional ya estaba con la catalana antes de terminar con la mujer en turno.

Gerard Piqué defiende a Clara Chía; así pide que dejen de hablar de ellos

El hecho de ser considerada “la tercera en discordia”, así como la diferencia de edad que tiene con Gerard Piqué, ha hecho que Clara Chía sea el blanco de burlas y críticas de parte de un sector de la prensa catalana. Ante este hecho, el exfutbolista ha dado la cara por su relación ante los medios de comunicación.

La mujer contra la que Gerard Piqué se plantó fue Lili Estefan, conocida en el mundo del entretenimiento como “La Flaca”. Según menciona la integrante del programa “El Gordo Y La Flaca”, Gerard Piqué se la habría encontrado a las afueras de un hotel en donde estaba realizando una película para charlar con ella sobre esta situación.

Si bien Estefan no reveló más detalles de lo sucedido, Mandy Fridmann mencionó que Piqué encaró a la reportera a través de las siguientes palabras: “Flaca, ¿qué pasó? Cuál es tu problema y el de tu show conmigo, ¿por qué esta obsesión que han tenido a lo largo de los años?”, haciendo referencia, lógicamente, a su relación con Clara Chía.

¿Quién es Clara Chía, novia de Gerard Piqué?

Clara Chía es una mujer nacida en Barcelona, España, en el año 1999. Tuvo la oportunidad de acercarse a diversos ámbitos relacionados con las relaciones públicas y la relación, aunque vale decir que, a diferencia de su pareja, ella es ajena a cualquier problema relacionado con la prensa.